Leuchtende Farben, präzise Geometrie

Anzeige

Dass industrielle Materialien eine „feste Rolle“ in der Kunst eingenommen haben, könnte ein launiges Synonym für die Arbeiten sein, die Jürgen Paas ab Sonntag im Kunstverein präsentiert. Gleich in der Halle verblüfft der Künstler mit einer großen Bodeninstallation. Die Überraschung erfreut. Denn Paas rollt bunte PVC Bänder zu einem Teppich, einer Scheibe, oder zu dem, was immer wir sehen wollen.

Opulente Ornamentik

Die Farbkombinationen verzichten zwar auf einen inhaltlichen Bezug, versprechen jedoch etwas, was wir mit unserer sensiblen Fähigkeit wahrzunehmen glauben. Allerdings wollen sich die Werke des Essener Künstlers nicht gleich offenbaren. Denn auf der einen Seite locken sie mit opulenter Ornamentik, die durch leuchtende Farbintensität entsteht, auf der anderen Seite mit minimalistischer, präziser Geometrie. Die Arbeit mit dem Raum und die kompositorische Ordnung bleiben jedenfalls äußerst gefällig und spannend zugleich. Und dieser Reiz setzt sich in den Wandinstallationen fort. „Targets Wall“, wie Jürgen Paas die kreisrunden Werke betitelt, scheinen zu schweben, sich zu drehen, obwohl nichts dergleichen geschieht. Auch sie sind Zielscheiben fürs Gehirn, das wieder einmal mehr umsetzen will, als das Auge wahrnimmt. Ähnlich ergeht es uns bei der „Jukebox“, einem Objekt, das Namensträger für die Schau ist. Es sind die farbenreichen Streben, die wie musikalische Klänge aus ihrem Holzträger hinaus wachsen und es scheint, als entfalten sie ein leises Vibrato, das der Betrachter durch seine eigene Bewegung beeinflussen kann. Dass auch der Lichteinfall eine zusätzliche Rolle übernimmt, ist besonders gut von der Empore zu beobachten, wo sich der Rhythmus, das Flirren der Installation noch einmal neu entfaltet. Jürgen Paas will, dass seine Kunst etwas mit uns macht, dass sie Gemütsbewegungen auslöst. Und das tut sie.

Allzu gerne würde man die Bänder oder Objekte berühren, „aber nur, wenn sie einem vorher gehören“, scherzt der Künstler. Auch seiner Hinführung zur Farbe folgt man mit Vergnügen, schaut mit ihm in die 1980er-Jahre, als er auf Reisen die Seiten eines Buches mit Farbkompositionen bemalte. Es war Ideengeber für eine Werkgruppe, die es zu betrachten lohnt.