Mannheim, so scherzt Singer-Songwriter Tilman Claas alias Lampe von der Bühne des unkonventionellen Weihnachtsmarktes an der Alten Feuerwache, lasse sich doch immer wieder verrückte Dinge einfallen. Etwa ein Open-Air-Festival im ungemütlich-kalten Winter. Doch übers Wetter reden sollen andere, unter dem Motto „Licht aus, Lampe an“ sorgte der Musiker zusammen mit Band-Kollege Julian Heyden am Keyboard für gute Stimmung – inklusive ungeahnt heißer Momente. „Wir stehen wieder hier, mit Gitarre und Billigklavier“, stellt sich das Duo im improvisierten Eröffnungsstück vor.

Der flott gespielte deutschsprachige Indie-Rock überzeugt mit gescheiten Texten zwischen Komik und Melancholie. Dazu wird je nach Lied mehr auf den Verzerrer getreten, mal ganz zurückhaltend gespielt. Aus dem gerade erschienenen Album „Viel Potenzial“ präsentieren sie subtile Song-Perlen wie „Thorsten“ oder eine Hommage an die Redensart ihrer Heimat Essen mit dem krachenden „Wat is mit Dir“. Dann geht es einmal quer durch die 1990er Jahre mit der Teenage Fanclub-Coverversion „Dezember“ und dem eher überraschenden Antonio Banderas Impuls-Moment bei „Cancion del Mariachi“. afs

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.12.2019