Licht und Schatten

Spiel mit Schwärze: Chris Webers Plakat zu „Hinter Glas“. © Chris Weber

Der Mannheimer Künstler Chris Weber eröffnet in der Mainzer Galerie und Bar Gutleut, Ludwigstraße 4, am 20. Juli um 20 Uhr die Ausstellung „Hinter Glas“. Das Besondere bei seinen Arbeiten: Das Licht wird in Chris Webers Arbeiten erst durch die Dunkelheit sichtbar. Seine Leuchtkästen verdunkeln die Helligkeit und schaffen so ein Spannungsverhältnis zwischen dem Sichtbaren und dem Verborgenen. Der Mannheimer Künstler mischt Tusche mit weiteren Substanzen und präsentiert sie auf und hinter Glas. Seine Objekte sind in alte Holzrahmen gefasst und werden von hinten beleuchtet. Chris Weber studierte an der Weißensee Kunsthochschule Berlin Bühnenbild und Kostüm sowie Malerei an der Freien Kunstakademie Mannheim. Seine Werke wurden in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen präsentiert und sind in privaten Sammlungen vertreten. gespi

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.07.2019