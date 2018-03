Lichter aus zur «Earth Hour»

Anzeige

Berlin (dpa) - Für eine Stunde sind am Samstagabend die Lichter an Sehenswürdigkeiten und in Wohnungen weltweit ausgegangen. Die Aktion «Earth Hour» (Stunde der Erde) der Umweltstiftung WWF soll für mehr Klima- und Artenschutz werben.

Jeweils 20.30 Uhr wurde an Bauwerken wie dem Brandenburger Tor in Berlin und dem Kölner Dom eine Stunde lang die Beleuchtung ausgeschaltet. «Das ist ein mächtiges Signal, das nicht überhört wird», sagte Christoph Heinrich, Vorstand Naturschutz beim WWF Deutschland. «Mit der Earth Hour setzen Millionen Menschen auf der ganzen Welt ein Zeichen, dass wir mehr für den Schutz der Erde tun müssen.»

An der zwölften «Earth Hour» hätten sich mehr als 7000 Städte in 181 Ländern beteiligt, teilte der WWF mit. Die Akropolis in Athen lag demnach zeitweise ebenso im Dunkeln wie der Petersdom im Vatikan, der Las Vegas Strip, der Burj Khalifa in Dubai und das Empire State Building in New York. In Deutschland habe es mit 398 teilnehmenden Städten eine neue Rekordbeteiligung gegeben, hieß es.