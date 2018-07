Anzeige

Lachen für die Liebe: Denn um diese geht es im neuen Live-Programm der deutschen Journalistin und Moderatorin Katrin Bauerfeind. Mit „Liebe – Die Tour zum Gefühl“ kommt sie am Freitag, 12. Oktober, um 20 Uhr in den Wilhelm-Maybach-Saal der Heilbronner Harmonie.

Katrin Bauerfeind ist ein mediales Multitalent. Bekannt wurde sie als Moderatorin der ersten deutschen Internetfernsehsendung Ehrensenf, die unter anderem mit dem Grimme-Online-Award ausgezeichnet wurde. Anschließend absolvierte sie eine „Humorgrundausbildung“ als Teil der Harald Schmidt Show. Seit zehn Jahren tragen verschiedene Sendungen im Fernsehen ihren Namen, zuletzt zum Beispiel „Bauerfeind assistiert“ und „Bauerfeind – die Leseshow“.

Auch als Schauspielerin hat Katrin Bauerfeind einiges zu bieten. In der ARD-Fernsehserie „Zorn“ (2014) spielt sie in der Folge „Zorn und Regen“ die Hannah Saborowski und in der Amazon-Serie „You Are Wanted“ (2017) spielte sie an der Seite von Matthais Schweighöfer.