Liebe, Eifersucht und ein Hund

Anzeige

„Bakersfield Mist“ zum Auftakt

Gemeinsam ist den vier Premieren, dass die Autoren der Stücke alle in den Fünfzigern stehen. Zum Auftakt gibt es das Zwei-Personen-Stück „Bakersfield Mist“ des 58-jährigen, aus San Francisco stammenden US-amerikanischen Schriftstellers, Theaterregisseurs und Schauspielers Stephan Sachs, das 2011 in Los Angeles uraufgeführt wurde und das in Sommerpausen unter dem Titel „Das Original“ gezeigt, wird.

Dabei setzt sich der Autor „nicht nur mit dem Thema der künstlerischen, sondern auch der menschlichen Authentizität auseinander“.

Schwarze Komödie

Anfang Juni ist dann Premiere von „Hund, Frau, Mann“, einer „schwarzen Komödie mit bissigem Witz“ der in Weimar geborenen, jetzt in Zürich und Tal Aviv lebenden, 55-jährigen deutsch-schweizerischen Schriftstellerin Sibylle Berg, die Romane, Essays, Kurzprosa, Theaterstücke, Hörspiele und Kolumnen schreibt.

Ihr 2001 im Theater Rampe in Stuttgart uraufgeführtes Drei-Personen-Stück wurde durch die Erzählung „Liebe pur“ der israelischen Schriftstellerin Yael Hedaya inspiriert, in der es um einen Mann, eine Frau und einen herrenlosen Hund geht.

Persiflage auf das Theater

Von Anfang August bis Anfang Oktober steht dann „Ein bisschen Ruhe vor dem Sturm“ auf dem Programm, eine „urkomische Persiflage auf das Theater“ der 50-jährigen deutschen Dramatikerin Theresia Walser.

Die Persiflage wurde 2006 im Nationaltheater Mannheim uraufgeführt.

Darin geht es um die Vorbereitung von drei Schauspielern auf eine Podiumsdiskussion.

„Das Liebeselixier“

Die letzte Premiere des Jahres ist am 11. Oktober, eine deutschsprachige Erstaufführung, angekündigt als „raffinierte Parabel über Liebe, Eitelkeit und Eifersucht“, die den Titel „Das Liebeselixier“ trägt.

Es ist eine Arbeit des 58-jährigen französischen Erfolgsschriftstellers Eric-Emmanuel Schmitt, die bis zum 23. Dezember zu sehen ist.

In dem Zwei-Personen-Stück werden die Fragen aufgeworfen, ob es wirklich einen Liebestrank gibt und ob man durch einen solchen Leidenschaft entfachen und Liebe erzwingen kann.

Spieltage: Dienstag bis Freitag um 20 Uhr, an Samstagen um 16.30 und 19 Uhr.

Zusätzlich wird an den Advent-Sonntagen 2., 9., 16. und 23.12. wie samstags gespielt. Dieter Schnabel

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.04.2018