Liebe, Lachen, Schmerz

Ein Glücksfall zum Auftakt. Auch wenn es die Lesekultur insgesamt und damit auch Verlage und Buchhandlungen hierzulande nicht mehr leicht haben, gibt es immer wieder die großen Hoffnungszeichen - Bücher, die auf kluge und unterhaltsame Art hunderttausende Leser erreichen. Stets erneut bestätigen sie, welch ein einzigartiges Erlebnis allein die (schöne) Literatur zu geben vermag. Und was wäre nun passender, als das Literaturfestival Lesen.Hören mit der Lesung eines Autors beginnen zu lassen, der eben solche Bücher schreibt?

Als Schauspieler hatte sich Joachim Meyerhoff längst einen exzellenten Ruf erworben, als er begann, sein autobiografisch grundiertes Soloprogramm „Alle Toten fliegen hoch“ zu einem bislang vierteiligen Entwicklungsroman auszuarbeiten. Sinnlich, lebensprall und dazu schreiend komisch in den detailverliebten Übertreibungen, aber immer auch von Trauer grundiert sind diese Geschichten eines Ich-Erzählers, der als Schüler ein Auslandsjahr in den USA verbringt, später Schauspieler wird und neben ersten Engagements auch aufreibende Liebesbeziehungen pflegt. Bücher sind das wie das Leben selbst, mit besonderem Sinn für seine zeitgenössischen Absonderlichkeiten.

Sonore, kräftige Stimme

Ein klassischer Beginn: Der Schauspieler liest mit sonorer, kräftiger Stimme, moduliert die Lagen je nach Gestimmtheit der Situation und Charaktere, und das gut 400 Köpfe zählende Publikum in der ausverkauften Alten Feuerwache lauscht, lacht über das Gehörte, die Kapitel aus dem 2017 erschienenen Band „Die Zweisamkeit der Einzelgänger“.

Eine Erinnerung an die Kindheit, ans Jahr 1978 steht am Anfang: Ein Familienurlaub auf Elba, wo der elfjährige Ich-Erzähler nicht nur von Napoleons Verbannung hört, sondern auch das Faszinosum körperlicher Nacktheit am Nudistenstrand und am eigenen Leib erfährt, so dass er sich bald gar selbst als Eroberer und kleiner Napoleon fühlt. Dann ein Sprung in die frühen Jahre als Schauspieler, erste Engagements in Bielefeld und Dortmund - und drei Affären parallel.

Da ist zunächst die Studentin Hanna, von der es heißt: „Wo Hanna war, waren Wunder nicht weit.“ Eine Frau nicht zum Pferde, sondern Stiefel stehlen. Auf der nächtlichen Einkaufsstraße öffnet sich den beiden unversehens ein Schuhgeschäft, sie treten ein, lieben sich, dann wieder Nacktheit – umherwandeln im nächtlichen Laden, wo Hanna sich ausgiebig bedient. In Dortmund lernt der Erzähler die Tänzerin Franka kennen; er erlebt den alten Will Quadflieg, wie er Hölderlin rezitiert und dabei einschläft. Dann erleidet er ein persönliches Fiasko, als er selbst beim Rezitieren versagt: Zur höchst eigenwilligen Musik einer ungarischen Komponistin soll er Paul Celans „Todesfuge“ sprechen. Doch sogleich verhaspelt er sich, verliert den Faden vollends und bricht in heilloses Gelächter aus angesichts der eigenen Blamage und der sichtlich erschöpften Musiker und Zuhörer.

Dann ist da noch die Bäckersfrau Ilse, die ihn, den „Hungerhaken“, in ihrem Laden mit Schwarzbrot, Puddingtaschen, Schweinsohren und Kaffee nährt. Das alles verfehlt seine Wirkung nicht. Langer Applaus am Schluss für diese pralle Portion purer Literatur. Dass es auf diesem Festival längst nicht immer so unterhaltsam zugehen wird, verschweigt die Programmverantwortliche Insa Wilke in ihren Eröffnungsworten nicht.

Kuratorin wirbt für Sperriges

Gerade auch dem Nicht-Gefälligen, Sperrigen und Kritischen will man ja eine Bühne bereiten. Besonders wirbt Wilke für den kommenden Samstag: Michael Lentz wird seinen Roman „Schattenfroh“ präsentieren und mit dem Maler Michael Triegel sprechen. Prominente Repräsentanten des Kulturbetriebs sind auch sie, weniger unterhaltsam und amüsant zwar, aber gleichfalls anregend.

