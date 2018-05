Lieben und Forschen in Island

Anzeige

Auf „Vespertine“ geht es vor allem um weibliche Gefühle, die ein weites Spektrum beschreiben, das der Not einer in sich selbst gefangenen Seele ebenso Ausdruck verschafft wie der Sehnsucht nach der Verschmelzung mit einem anderen Individuum. Zugleich bettet die isländische Komponistin ihre Songs in eine von Mystik und Archaik geprägte Grundstimmung, die assoziative Spielräume eröffnet.

So viel lässt sich sagen: Nach knapp eineinhalb Stunden Spielzeit verlässt man das Opernhaus anders, als man es betreten hat. „Vespertine“ ist eine stimmige Adaption des legendären Albums. Wir finden uns in seiner Atmosphäre umgehend wieder, auch wenn die Musik nicht aus Lautsprechern dröhnt, sondern aus dem Orchestergraben dringt.

Das Orchester des Nationaltheaters gibt das kosmogene Zirpen und das ozeanische Rauschen auf sirrenden Streichern und erdtiefen Bläsern, auf silbrigen Perkussionsinstrumenten und bauchigem Schlagzeug authentisch wieder. Gitarre und Harfen, die auf zwei gegenüber liegenden Emporen gespielt werden, entführen uns mit funkelnden Celesta-Klängen in eine Fantasie- und Fabelwelt, in die wir wie hypnotisiert versinken.

Zumal auch das Bühnenbild enorme Sogkräfte ausübt. Makroskopisch vergrößerte Aufnahmen von Zellstrukturen, Organen und Pollen wabern über die Glasfront eines Bungalows und erzeugen imaginative Mutationen, gelegentlich aber auch Redundanzen. Später werden die zu monströser Größe verzerrten, irreal wirkenden Bilder auf einen von einem Rahmen durchbrochenen Gazevorhang projiziert, und wir sehen die Bühne wie in einem Guckkasten. An der Rampe kauert der als Steine verkleidete Kinderchor, während auch der Frauenchor des Nationaltheaters in seinen erd- und eisfarbenen Gewändern die wilde Naturlandschaft Islands verkörpert. Auf „Vespertine“ hat Björk selbst Chöre eingesetzt; auf der Bühne verstärken sie die mystische Aura dieser Musik mit ätherischem Gesang.

Ji Yoon und Aki Hashimoto zeigen zwei Identitäten einer Sängerin, die sich in ihrer Musik selbst fortwährend neu erfindet. In der Inszenierung sehen wir eine Wissenschaftlerin und deren Doppelgängerin, die in ihrem Zukunftslabor einen „Wolkenjungen“ (Simon Oesch) erschaffen haben, der vom Dach des Bungalows ins Publikum leuchtet und Gaswolken über die Bühne bläst. Der vierte Einzeldarsteller ist der „Leuchtende“ (Raymond Ayers), der als männlicher Widerpart eine dialogische Funktion ausübt.

Irgendwo haben die Macher dieser Inszenierung einen Handlungsfaden gelegt, der eine Wissenschaftlerin zeigen soll, die in Liebe zu einem männlichen Wesen entbrennt - von Naturmystik unterfüttert und vom Gaia-Mythos überwölbt. Das überlebt keine Erzählstruktur, zumal optische und akustische Impulse subtile Traumwelten beschwören, die sich seit jeher als Tabuzonen für Ursachen und Wirkungen eignen.

Die Zukunft der Oper?

Ji Yoon und Aki Hashimoto geben Björks mäandernder Stimme, die fast in jeder Note eine eigene Gefühlswelt erzeugt, einen am klassischen Gesang geschulten Ausdruck, der dennoch nicht opernhaft wirkt. Die ins Symphonische übertragenen, aber keineswegs verfremdeten Klänge sowie das anspielungsreiche Bühnenbild überführen die Popästhetik auf beeindruckende Weise ins Operngenre, ohne dass sich die eine Gattung dabei an die andere verkaufen müsste.

Haben wir die Zukunft der Oper gesehen? Zumindest wohl einen vielversprechenden Ansatz. Ausgelassener Jubel am Ende der Premiere.

