Liebende wird zur Rachegöttin

Rund 70 Minuten dauert die jüngste Premiere der Staatstheater im Schauspielhaus Stuttgart. In dieser Zeit wird die dritte Abteilung des dramatischen Gedichts „Das goldene Vlies“ von Franz Grillparzer vorgestellt: „Medea“ ein Trauerspiel in fünf Aufzügen. Dass es sich dabei nur um eine Aufführung im Reader’s-Digest-Verfahren handeln kann, versteht sich von selbst.

Ursprung der Geschichte ist eine Sage, die Euripides zu einer im Jahr 43 v. Chr. uraufgeführten und damals nur mit dem dritten Preis ausgezeichneten Dramatisierung anregte. Es ist die Tragödie der Königstochter aus dem fernen Kolchis, die dem Griechen Jason aus Liebe in seine Heimat folgte, sich selbst jede Möglichkeit der Heimkehr abschnitt und die nun ganz auf den geliebten Mann angewiesen ist.

Dieser enttäuscht und verrät sie, indem er sich Kreusa, der Tochter das Königs Kreon, zuwendet, worauf Medea furchtbare Rache nimmt. Sie vergiftet ihre Nebenbuhlerin und deren Vater, tötet ihre Kinder und entzieht sich selbst der Rache Jasons, vor dessen Augen sie auf einem von Helios gesandten Drachenwagen davonfährt.

Diese Geschichte regte auch nach Euripides, der das Motiv der Kindstötung in die Sage einfügte, immer wieder Schriftsteller und Musiker zu Nach- und Neudichtungen sowie zu Kompositionen an. Im ersten nachchristlichen Jahrhundert war es Lucius Annaeus Seneca, der Medea als rasende Mänade charakterisierte, als Inkarnation des Irrationalen und Inhumanen. Mit viel Rhetorik illustrierte im 18. Jahrhundert Friedrich Wilhelm Gotter das Rachemotiv in seiner fünfaktigen Tragödie. Hans Henny Jahnn arbeitete in seiner 1926 in Berlin uraufgeführten „Medea“ spezifisch moderne Rassenprobleme vor dem Hintergrund eines vorantiken Mythos heraus. In der Nachkriegszeit beschrieb der US-Amerikaner Robinson Jeffers die Medea als einen existenziell einsamen Menschen in der modernen Zivilisation.

Der Franzose Jean Anouilh begründete den tragischen Konflikt der Titelheldin mit dem unerfüllbaren Anspruch auf Selbstverwirklichung mit der Verweigerung jeglicher Kompromissbereitschaft. Roberto Ciulli und Helmut Schäfer übernahmen in ihrer 1981 in Stuttgart uraufgeführten „Medea“-Version die Grundzüge der Handlung von Euripides, verlegten aber die Geschichte in unsere Tage, motivierten sie mit moderner Psychologie und bedienten sich einer neuzeitlichen Alltagssprache.

Jetzt wird in Stuttgart die selten gespielte, 1821 im Wiener Burgtheater uraufgeführte „Medea“ von Franz Grillparzer vorgestellt. In ihr wird die liebende Medea zur Rächerin, die Kreusa und ihre eigenen Kinder tötet. Den Zusammenstoß zweier Kulturen, der schon bei Euripides im Hintergrund stand, bringt Grillparzer dadurch zum Ausdruck, dass er Medea und die Kolcher in freien Rhythmen sprechen lässt, Jason und die Griechen dagegen in Jamben. Doch das hat in der von der 56-jährigen slowenischen Regisseurin Mateja Koleznik inszenierten Aufführung nur untergeordnet Bedeutung. Denn in ihr stehen Sprachkultur und Sprechtechnik ohnehin im Hintergrund.

Dazu wird noch häufig unverständlich gesprochen, wenn der Sprecher gar nicht zu sehen ist.

Treppen in einem grün gekachelten Raum, daneben an Stelle eines möglichen Aufzugs ein verglaster Schacht, in dem sich zuweilen in hautfarbene Trikots gekleidete Darsteller bewegen, das ist das Bühnenbild von Raimund Orfeo Voigt.

In diesem Treppenhaus treffen sich die von dem Kostümbildner Alan Hranitelj schlicht, zeitlos, vornehmlich dunkel gekleideten Akteure beim Gang nach oben oder unten und streiten über Liebe und Untreue, in erster Linie aber um die gemeinsamen Kinder von Jason und Medea. Denn die gesamte komplexe Geschichte macht die von dem Choreografen Matija Ferlin unterstütze Regisseurin Mateja Koleznik in ihrer Interpretation von Grillparzers „Medea“-Trauerspiel nicht transparent. Außerdem beschränken sich die Darsteller darauf, den von ihr für wichtig erachteten Text zu sprechen, von dessen Verdeutlichung durch ein entsprechendes Spiel kann kaum die Rede sein.

Das hat zur Folge, dass kaum einer der Mitwirkenden ein eigenständiges Profil gewinnt. So ist eigentlich nur der Chronistenpflicht halber festzuhalten, dass Sylvana Krappatsch die Medea verkörpert, Benjamin Pauquet den Jason, Klaus Rodewald den Kreon, Katharina Hauter seine Tochter Kreusa, Marietta Meguid Medeas Amme Gora und Jannik Mühlenweg einen Herold. Dazu kommen noch zwei Kinder und sieben Statisten. Dieter Schnabel

