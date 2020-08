Liebes-Mythos mit Dornen

Ach, was habe ich meine Freundin Heiderose beneidet! Denn sie bekam (ihres Namens wegen) kolorierte Zierpostkarten mit Heidenröslein-Illustrationen geschenkt. Eingeprägt haben sich liebreizende Mädchen, die von schmucken Knaben angeschmachtet werden. In einer höheren Schulklasse begegnete mir Goethes oft vertontes Gedicht erneut. Es sollte freilich Jahrzehnte dauern, ehe die in Kindheitstagen verinnerlichte Idylle Dornenstiche bekam. Annäherung an allseits bekannte wie verkannte Verse.

Lange nach meiner Schulzeit ist mir an einem Flohmarktstand eine so ganz andere Heidenröslein- Schmuckkarte aufgefallen: Sie zeigte einen versteckt lauernden Mann, der durchs Gebüsch nach einer mit wehendem Rock vorbei laufenden jungen Frau greift. Darunter verkürzte Verszeilen: „Knabe sprach: Ich breche dich. Röslein sprach: Ich steche dich“. Damals dämmerte mir, dass es zu dem Goethe-Gedicht nicht nur jene von mir als Kind bestaunte Romantik-Illustrationen gab.

Dass es der so volkstümlich anmutende Text in sich hat, sparten unsere Deutschlehrer aus. Ohne jegliche Andeutungen. Metaphern blieben im Dunklen, wohl auch an anderen Gymnasien. Jedenfalls berichtet die viele Jahre in Mannheimer Schulen tätige, inzwischen pensionierte Germanistin Bianca Beyer, dass während ihrer Lehrerinnenzeit beim Heidenröslein „sexuelle Anspielungen keine Rolle gespielt haben“. Ohnehin seien solche Betrachtungen früher im Unterricht tabu gewesen.

Sexuelle Interpretation lange tabu

Wer in historischen Lexika wie „dem Adelung“ oder „dem Grimm“ stöbert, begreift schnell: Begriffe, die in den drei Strophen sprießen, mögen uns eindeutig vorkommen – gleichwohl hatten sie mannigfache Bedeutung. Beispielsweise findet sich im Wörterbuch der Brüder Grimm, dass die Königin der Blumen auch für Jungfräulichkeit stand. Und so ist fast logisch, dass Brechen einer Rose beziehungsweise eines Rösleins als Metapher für den Raub der Unschuld literarisch Wurzeln schlug. Und von wegen, ein Knabe sei stets ein Bub. Das Grimm-Wörterbuch weist zwar Knaben als männliche Kinder aus, aber auch als „Junggesellen schlechthin“ – mit der Erläuterung: „Es liegt in der sache, wenn in diesem knabe frische und lebenslust hervortreten, die keuschheit aber zurücktritt.“

Dass im Gedicht vom „Röslein roth“ und dem „wilden Knaben“ nicht etwa zarte Erotik aufblüht, sondern Sex rüde erzwungen wird, diskutieren heute Literaturexperten anders als früher freimütig. Schlagzeilenträchtige Publizität bekam das Thema im August vor einem Jahr: Als das Künstlerkollektiv „Frankfurter Hauptschule“ in Weimar Klopapier auf Goethes einstiges Gartenhaus schleuderte und dem Dichter verharmlosende, ja verherrlichende „Vergewaltigungslyrik“ vorwarf. Erstaunlich still blieb es hingegen um das Heidenröslein, als einige Monate später eine Petition gegen die sexistische Bierzeltversion des Donauliedes medial Furore machte.

Regionale Reaktion

Und wie geht die Goethe-Gesellschaft Mannheim Rhein-Neckar mit den Sexismus-Vorwürfen um? „Damit beschäftige ich mich schon eine Weile“, erklärt auf Nachfrage der Vorsitzende Jens Bortloff. Einige Tage später platziert er auf der Vereins-Homepage den Beitrag „Heidenröslein – Das me-too-Gedicht Goethes“. Darin stellt Bortloff die angeprangerte Vergewaltigung keineswegs in Abrede – er verneint aber Verherrlichung, schreibt von einem „Mahngedicht“ als „Appell, das Unrecht als solches zu bezeichnen und nicht zu vergessen“. Sein Plädoyer: Die von Goethe keineswegs ersonnene, sondern übernommene (Leidens-)Geschichte des Rösleins sollte als Lyrik ihrer Zeit, und damit des „Sturm und Drang“, verstanden werden.

Bleibt nachzutragen: Wer sich dem Heidenröslein-Mythos nähert, stolpert über Goethes kaum minder berühmtes „Veilchen“, das beim leichten Schritt einer jungen Schäferin davon träumt, abgepflückt und am Busen mattgerückt zu werden. War das Wiesenblümlein etwa lesbisch – wie in feministischen Internetbeiträgen gemutmaßt wird? Vielleicht würde Goethe solcherart Interpretationen mit einer seiner Reflexionen kommentieren: „Es ist so gewiss als wunderbar, dass Wahrheit und Irrtum aus einer Quelle entstehen.“

