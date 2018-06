Liebevolle Umarmung

Anzeige

Ohne die Vergangenheit gäbe es keine Gegenwart. Heutiges Erleben wurzelt in Tiefen, die uns aber nicht mehr unbedingt zugänglich sind. Hierzu braucht es – Musik. In der epochalen Durchdringung lassen sich große Zeiträume erfahrbar machen und miteinander verbinden. Das ist der Konkordienkantorei Mannheim bei ihrem jüngsten Konzert eindrucksvoll gelungen.

„Geerdet“, so der Titel des Programms, verweist zum einen auf die Tatsache, dass Seiendes nicht ohne Herkunft denkbar ist. Zum anderen auf das Phänomen des Wachstums: Was in und auf der Erde lebt, strebt nach oben. Und so wurde den Zuhörern in der Mannheimer City-Kirche nicht nur eine Reise durch alle Epochen zuteil, sondern auch die im Erdhaften angelegten Transzendenzbezüge. Wolfram Koloseus führte an der Weigle-Orgel mit einer Partita von Frescobaldi ins Programm ein. Mit weichen Flöten- und Prinzipalstimmen verlieh er den einzelnen Sätzen heitere Farbigkeit, die lebhaften Wechsel zwischen Positiv und Oberwerk sorgten für reizvolle Echowirkungen.

Kammermusikalische Akzente

Das gravitätische Bassmotiv in Bachs Passacaglia suggeriert Bedeutungsschwere; doch Koloseus entschied sich für eine kammermusikalisch akzentuierte Interpretation. Hierzu der Kontrast durch Meditationen von Messiaen, bei denen der Organist harte Staccati auf irisierende Klangschwebungen prallen ließ.