Lieder, die durch Kinder aufblühen

Mit Liedern und Melodien von Rolf Zuckowski sind Millionen von Kindern groß geworden. Ob „Du da im Radio“, „Die Jahresuhr“, „Schön, dass du geboren bist“ oder „Stups, der kleine Osterhase“ – sie alle begleiteten Kindergarten – und Schulkinder auf dem Weg des Älterwerdens.

Der Zuckowski-Klassiker „Die Weihnachtsbäckerei“ diente jetzt als Vorlage für das gleichnamige Kindermusical, das im Winter erstmals auf Tour geht. Darin werden die 20 schönsten Weihnachts- und Winterlieder von Rolf Zuckowski zu hören sein, die es demnächst auch auf CD gibt. Am 12. Dezember gastiert das Musical um 17.45 Uhr im Würzburger Congress Centrum.

Herr Zuckowski, waren Sie beim Schreiben der Handlung des Musicals beteiligt?

Rolf Zuckowski: Nicht im Detail. Martin Lingnau, ein Mann, der mir sehr vertraut ist und bereits mehrere Stücke für das Schmidts Tivoli in Hamburg geschrieben hat, machte mir den Vorschlag, ein Musical auf Basis meines Liedes „In der Weihnachtsbäckerei“ zu schreiben. Ich konnte mir das erst nicht so gut vorstellen, aber als ich den ersten Entwurf las, war ich davon überzeugt.

Er holte dann noch Hannah Kohl ins Boot, eine Autorin für Kindertheater, die in New York lebt, aber weltweit tätig ist, und mit ihr zusammen wurde es auf die Beine gestellt. Mir war nur wichtig, dass bei allem Trubel und Spaß, der in dem Musical natürlich nicht fehlen darf, auch das Besinnliche nicht verloren geht. Das wurde berücksichtigt, und so bin ich sehr zufrieden, was rund um meine Songs und drei traditionelle Weihnachtslieder entstanden ist.

Können Sie sich noch erinnern, wann und wo Ihnen die Idee zu „In der Weihnachtsbäckerei“ gekommen ist?

Zuckowski: Sogar sehr gut! Das muss 1986 gewesen sein. Ich stieg nach einem Konzert in Bochum in mein Auto und rief mit meinem ganz neuen Autotelefon meine Frau zu Hause an, um ihr zu sagen, dass ich in etwa drei bis vier Stunden bei ihr in Hamburg sein werde. Sie erzählte mir, dass sie und die Kinder gerade in der Küche seien und Plätzchen backen würden.

Während der Fahrt habe ich sozusagen autofahrend komponiert, und als ich daheim ankam – die Plätzchen waren fertig – trug ich meiner Familie das Lied vor. Als mein damals dreijähriger Sohn zum Schlafen in sein Kinderzimmer wankte, hatte er immer noch das Lied auf den Lippen. Er sang es aber in einer etwas veränderten Melodie. Und das war gut so – denn bei dieser, seiner Version ist es dann geblieben.

Was halten Sie eigentlich davon, wenn andere Künstler und Interpreten Ihre Lieder nehmen und sie etwas verändern? Es gibt zum Beispiel eine Parodie von „In der Weihnachtsbäckerei“ von der Band „Das Lumpenpack“, in der auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten etc. zur Sprache kommen.

Zuckowski: Am meisten ehrt es mich, wenn Kinder meine Lieder singen und die Lieder darin aufblühen. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn es in der Satire verwendet wird. Nur sollte es nicht unter die Gürtellinie gehen, und ich mag es nicht, wenn Kraftausdrücke und eine zu harte Sprache Teil davon sind.

Hat „In der Weihnachtsbäckerei“ eigentlich international Anklang gefunden?

Zuckowski: Es gibt in der Tat eine englische Variante von André Rieu, aber die hat er auf seinem Album dann doch nicht veröffentlicht. Er hat die deutsche genommen. Ich weiß auch nicht, ob das Lied in anderen Ländern so erfolgreich wäre. Nicht überall wird die Tradition des Plätzchenbackens in der Vorweihnachtszeit so hoch gehalten wie in Deutschland.

Wenn Sie heute für Kinder Lieder schreiben, müssen Sie dann etwas anders machen als in den 80er oder 90er Jahren?

Zuckowski: Lieder sind auch immer ein Spiegel ihrer Zeit und Kinderlieder werden auch von der Welt der Erwachsenen und Jugendlichen beeinflusst. So habe ich bei einem meiner jüngeren Songs „Bei uns in der Kita“ die Institution der Kita aufgegriffen, die es damals noch gar nicht gab. Aber genauso gut kann es auch anders herum gehen. Ich habe mal das Lied „Wir sind Kinder, der Stoff, aus dem die Zukunft ist“ geschrieben. Der Song von 1981 würde heute noch für die „Fridays for Future“-Bewegung funktionieren.

Was antworten Sie, wenn Kinder Ihre Musik für langweilig halten?

Zuckowski: Es stimmt, dass viele ab der dritten Klasse schon meist Popmusik hören. Aber zur Popmusik gehört ein gewisser Beat, ein Groove. Das macht es kleinen Kindern nicht leicht, mitzusingen und dadurch auch in andere Rollen zu schlüpfen, was ich für wichtig halte. Deshalb würde ich bei meinen Songs bis ins Grundschulalter heutzutage nicht viel anders machen. Für die, die es etwas moderner wollen, unterstütze ich Bands wie „Deine Freunde“, die HipHop für Kinder machen. Das ergänzt meine Musik.

Welche Songs von Ihnen werden – neben dem Klassiker „In der Weihnachtsbäckerei“ – im Alltag der Deutschen wohl am meisten gesungen?

Zuckowski: Das kann ich ganz gut sagen, denn ich bekomme viel Post. Mein Geburtstagslied „Wie schön, dass du geboren bist“ wird mindestens genauso viel gesungen wie „In der Weihnachtsbäckerei“. Es ist inzwischen wie ein Volkslied, und ich glaube, viele wissen gar nicht, dass es von mir ist. Daneben gibt es Lieder, die an bestimmten Tagen in aller Munde sind – wie zu Ostern „Stups, der kleine Osterhase“ oder „Kommt, wir woll’n Laterne laufen“ im November. Oder es gibt auch Lieder, die gewisse Gruppierungen für sich entdeckt haben. „So, wie du bist“ ist inzwischen eine Art Hymne für behinderte Menschen geworden. Identifikation ist dabei entscheidend.

Sie haben es angesprochen: Manche Lieder haben Sie geschrieben, aber den Menschen ist gar nicht bewusst, dass Sie als Autor dahinterstecken. Auch Tabaluga-Songs wie „Nessaja“ stammen von Ihnen, aber man verbindet nur Peter Maffay damit – bedauern Sie das?

Zuckowski: Das stimmt, die Tabalugageschichte stammt in der Urfassung von mir und der Interpret, wie in diesem Fall Peter Maffay, steht im Vordergrund. Aber als Autor muss man sich damit arrangieren oder es sein lassen. Und gerade Peter Maffay hat mich in der Öffentlichkeit immer erwähnt, er hat meinen Namen stets ganz fair mitgeführt.

Wo haben Sie noch mitgewirkt, von dem man aber nicht unbedingt weiß, dass es von Ihnen kommt?

Zuckowski: Ich habe auch Eurovision-Song-Titel der Schweizer Band „Peter, Sue und Marc“ getextet, die in der Schweiz jeder kennt, aber die wenigsten wissen, dass es von mir ist. Auch in Norddeutschland gibt es Songs von mir über die „Waterkant“, die sind bei Ihnen in der Region wahrscheinlich nicht so bekannt, doch in Norddeutschland kann jeder damit etwas anfangen. Und in der Show von Florian Silbereisen wird auch regelmäßig „Mitten in der Nacht“ meines Albums „Dezemberträume“ gesungen, was mich sehr freut. Da lohnt es sich auch für Erwachsene, mal wieder reinzuhören.

Wurden Sie es im Laufe Ihrer Karriere irgendwann einmal überdrüssig, als die Galionsfigur für Kindermusik zu gelten?

Zuckowski: Es ist ein Stempel, den man bekommt, aber überdrüssig wurde ich dem nie, dafür ist es viel zu schön, für Kinder und auch mit ihnen zu arbeiten. Ich habe aber auch viele Lieder für Erwachsene geschrieben und da habe ich mir früher schon manchmal gewünscht, dass sie etwas mehr Aufmerksamkeit bekommen. Doch dabei habe ich gelernt, dass man Geduld haben muss. Ich weiß jetzt, dass ich bei Spotify und anderen Streamingdiensten, neben den Weltstars natürlich, in Deutschland einer der erfolgreichsten Künstler bin. Kinder werden älter und suchen als Erwachsene wohl nach Geschenken oder nach Liedern, die zu ihrer heutigen Situation passen oder beim Download der Kinderlieder sehen sie, ach, der Zuckowski hat ja noch mehr gemacht. Manche Lieder brauchen einfach etwas länger Zeit, das wächst auf gesunde Art und Weise. ella

