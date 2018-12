Lieder mit einem Schuss Pop und Rap

Voller jugendlicher Frische: Sänger Pascal Blenke. © Heim

Das nächste Konzert in der Veranstaltungsreihe „Jazz im Quadrat – Hautnah Entdeckungen“, die diese Zeitung mit dem Mannheimer Musikclub Ella & Louis veranstaltet, wird poppig. Denn am Freitag, 11. Januar 2019, um 20 Uhr tritt der Sänger Pascal Blenke im Jazzkeller des Mannheimer Rosengartens auf. Und Blenke präsentiert – durchweg selbstkomponierte – Popsongs mit Funk-, Soul- und Rap-Anklängen.

Mit dieser attraktiven Mischung konnte er die Abstimmung im Morgenweb, dem Internet-Auftritt dieser Zeitung, mit großem Vorsprung für sich entscheiden. Er siegte klar vor dem Quintett des Schlagzeugers Kevin Naßhan und der Band BBQ.

Blenke, der an der Stuttgarter Musikhochschule Jazzgesang bei der Vokalistin Fola Dada studiert, hat Wurzeln in der Rhein-Neckar-Region; seine Familie väterlicherseits lebt hier. Und so freut sich der 19-Jährige auf den Auftritt im Ella & Louis, wie er im Telefongespräch mit dieser Zeitung verrät.

Erfrischende Stilmixtur

Seine Lieblingsmusiker deuten an, worauf sich das „Jazz im Quadrat“-Publikum bei Blenkes Mannheimer Gastspiel freuen darf. Als Sänger, die ihn beeinflusst haben, nennt er Al Jarreau („mir hat immer gefallen, wie er seine Stimme wie ein Instrument einsetzte“) und Jamie Cullum („so wie er möchte auch ich meine Musik in Pop-Klänge kleiden, die nicht zu gefällig sein sollen“).

Ein weiteres Idol ist Jan Delay, von dem sich Blenke als Rapper inspirieren lässt. Mit Daniel Weiß (Piano), Valentin Koch (Gitarre), Daniel Pflumm (E-Bass) und Klemens Fregin (Schlagzeug) hat der Sänger Mitmusiker gefunden, die sich wie er auf kreative Gratwanderungen zwischen Jazz, Pop, Soul und Hip-Hop einlassen. Ein junges Ensemble (alle Mitglieder sind zwischen 21 und 24 Jahre alt), das bei „Jazz im Quadrat“ im Ella & Louis für erfrischende Musik sorgen wird.

