Lieder zum Lachen und Weinen

Da steht er im Bühnenlicht des Mannheimer Capitols und singt, von Pianist Thomas Dörschel wunderbar begleitet, „Die alten schönen Lieder“. Nein, Tim Fischer singt sie nicht nur, die Chansons von Kreisler und Brecht, von Hollaender und Hirsch und anderen bedeutenden Komponisten und Textern. Der Sänger, der eben auch Schauspieler ist, macht sich vielmehr jedes Lied wie eine Rolle völlig zu eigen, die er in einem glänzend choreografierten Einklang von Stimme und körperlichem Ausdruck Zeile für Zeile, Note für Note durchdringt. Jedes Stück wird so zu einem Dramolett, zu großem Musik-Theater in Kleinkunstform.

Unter anderem aus Fischers Programmen „Na so was“, „Lieder eines armen Mädchens“ und „Walzerdelirium“ haben die beiden den Zyklus „Die alten schönen Lieder“ zusammengestellt, mit dem der Chansonnier und der Mann am Flügel vor rund 160 Besuchern im Capitol auftreten. Im ersten Teil trägt Fischer einen schwarzen Anzug, im zweitem einen weißen Smoking, und auch hierin spiegelt sich die kontrastreiche Ambivalenz des Programms wider – Liebe und Schmerz, Heiterkeit und Trauer, bitterer Spott und zerbrechliche Zartheit treffen hier als Schicksalsgefährten aufeinander.

Hinreißende Parodie

„Wenn ick mal tot bin“ und die „Spötterdämmerung“ von Friedrich Hollaender gesellen Fischer und Dörschel zu Brechts „Mutter Beimlein“ und „Die Legende der Dirne Evlyn Roe“; „Der Furz“ oder „Geben Sie acht“ von Georg Kreisler zu dem von Rainer Werner Fassbinder getexteten Stück „Freitag im Hotel“. Mit dabei ist auch ein „Salon-Hip-Hop“, so Fischer – das in virtuoser Rasanz intonierte „Was willste denn in Wien?“ des Berliner Chanson- und Kabarett-Duos Pigor & Eichhorn.

Dazu kommt eine hinreißende Parodie auf die „Capri-Fischer“ und der Songklassiker „Rinnsteinprinzessin“ von Fischers eigenem 1993er-Album „Wenn die Liebe ausgeht“. Zum dunkel schimmernden Glanzpunkt des zweistündigen Konzertprogramms wird Ludwig Hirschs von den beiden Musikern fast zu Tränen und bis ins Mark rührend interpretierte Komposition „Komm, großer schwarzer Vogel“; von mitreißender Lebendigkeit ist dahingegen das Boogie-Woogie- und Jazz-Klavierspiel des jungen, hochtalentierten Pianisten Dan Popek, den Fischer als Gast zweimal auf die Bühne bittet. Wie schon erwähnt: ein großer Kleinkunst-Abend!

