Liedfest mit Nikola Hillebrand

Ein vielfältiges Programm präsentiert das 4. Hirschberger Liedfest vom 12. bis 14. Juni in der Alten Synagoge Hirschberg. Zu hören gibt es Werke von Schumann bis Rihm. Pianist Alexander Fleischer tritt an allen drei Abenden mit illustren Gesangssolisten auf. Am 12. Juni, 20 Uhr, ist es die Münchner Mezzospranistin Daniela Sindram, die 2001/2 am Nationaltheater Mannheim engagiert war. Aktuell ist dort die Sopranistin Nikola Hillebrand, die am 13. Juni, 20 Uhr, zu hören ist. Der Wiener Bariton Samuel Hasselhorn tritt am 14. Juni, 20 Uhr, in Hirschberg auf. gespi

Info: Informationen unter: www.hirschberger-liedfest.de

© Mannheimer Morgen, Montag, 03.02.2020