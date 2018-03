Lilienthal geht 2020

Anzeige

Der Intendant der Münchner Kammerspiele, Matthias Lilienthal, verlässt das Haus zum Ende seiner Vertragslaufzeit im Sommer 2020. In München sei kein Rückhalt für die Verlängerung seiner Arbeit gewährleistet, nachdem die CSU-Fraktion im Münchner Stadtrat einen Beschluss gegen eine Vertragsverlängerung gefasst habe, erklärte Lilienthal in einer Mitteilung der Kammerspiele. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zeigte sich enttäuscht über das von der Münchner CSU betriebene Aus des Intendanten der Kammerspiele. Der Kulturreferent der Stadt, Hans-Georg Küppers (SPD), fügte bedauernd hinzu: „Ein Theater mit Mut zum Experiment kann sich mit seinen Produktionen nie auf der sicheren Seite wähnen.“ 2014 war Matthias Lilienthal Kurator des Festivals „Theater der Welt“ in Mannheim. Alle drei Jahre treten dabei in einer anderen Festivalstadt Theater-, Tanz- und Performancekünstler auf, dpa