Lilly greift nach den Sternen

Lilly among Clouds alias Elisabeth Brüchner kämpft am 22. Februar in Berlin um das Ticket zum „Eurovision Song Contest“ in Tel Aviv. Viele in der Region fiebern mit.

Noch wirkt die junge Frau mit dem mädchenhaften Charme ziemlich entspannt, als wir sie zum Gespräch treffen. Sweatshirt, Jeans, die langen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden, dazu ein strahlendes Lächeln – auf der Sympathieskala bekommt sie gleich einmal zwölf Punkte.

Und genau um zwölf Punkte – die Höchstpunktzahl, die ein Land einem anderen für seinen Liedvortrag geben kann – geht es immer schon beim „Eurovision Song Contest“ (ESC). Wer am Ende die meisten Punkte hat, ist Sieger. So wie vor 45 Jahren ABBA beim „Grand Prix d’ Eurovision de la Chanson“, wie der Wettbewerb damals noch staatstragend hieß.

Der NDR persönlich fragte an

Auf YouTube hat sich Lilly Brüchner den fulminanten Auftritt der Schweden angeschaut, genau wie auch Nicoles und Lenas Triumphzüge. Ehrlich gibt die gebürtige Straubingerin zu, dass sie sich den ESC bisher nicht regelmäßig angesehen hat: „Bei diesen vielen Beiträgen dauert das so lange – da fällt es mir schwer, die ganze Zeit konzentriert dabei zu bleiben. Zugleich habe ich dann aber immer das Gefühl, ich verpasse die Perle zwischendrin.“

Doch wie kam sie überhaupt dazu, sich beim Vorentscheid zum Song Contest zu bewerben? Lilly Brüchner lacht und sagt: „Ich hab’ mich gar nicht beworben!“ Sie ist nämlich „beworben“ worden: Das Angebot, beim Vorentscheid anzutreten, kam vom NDR höchstpersönlich.

Und so stand Lilly, die sich noch nie viel aus Casting-Formaten machte, plötzlich vor einer großen Entscheidung. „Erst einmal habe ich gefragt, was ich da für ein Lied spielen muss“, erinnert sie sich. „Als ich hörte, dass man da auch mit einem eigenen Song antreten darf, war ich überrascht. Das hätte ich nicht gedacht.“

Rihanna, Janis und Lilly

Sie erbat sich Bedenkzeit, besprach sich mit Freunden und ihrer Band, mit der sie gerade auf Tour war. „In meinem Umfeld fanden das alle cool“, erzählt sie. Letztendlich sagte sie zu und meint ganz pragmatisch: „Beim Vorentscheid kann das Publikum dann wählen, ob es jemanden wie mich zum ESC schicken will oder nicht. Ich gebe das ein bisschen aus der Hand. Und wenn man mich dort nicht haben möchte, dann mach’ ich trotzdem weiter. Davon geht die Welt nicht unter.“

Gedanklich macht sie in unserem Gespräch einen Ausflug zu Künstlerinnen wie Katy Perry oder Cyndi Lauper.

Solche Charaktere, solche Lebenswege findet sie spannend. Vor Leuten, die sich auch durch Rückschläge nicht unterkriegen lassen, hat sie Respekt. Und ihr fällt ein, wie man sie und ihre Musik einmal – typisch deutsch – eingeordnet hat: „Mein Name wurde in einem Atemzug mit Alanis Morrisette, Rihanna und Janis Joplin genannt.“

Größenwahnsinnige Popsternchen würden sich geehrt fühlen – Lilly Brüchner kann nur laut darüber lachen. Wenn aber später mal jemand über eine Künstlerin sagen würde, sie klinge wie Lilly among Clouds, würde sie das riesig freuen: „Das wäre mir ein größeres Lob als ein Preis. Es macht mich heute schon total happy, wenn jüngere Mädels in meinen Konzerten meine Songs cool finden.“

Doch nicht nur in ihren Live-Shows kommen Lillys Lieder bestens an. Auf Spotify etwa wurde ihr Song „Wasting my time“ schon über eine Million Mal gestreamt. Und auf ihrer Facebook-Seite stehen viele Kommentare wie: „Danke für deine wundervolle Musik. Sie geht unter die Haut und mitten ins Herz.“ Momentan arbeitet Lilly Brüchner übrigens gerade an ihrem zweiten Album.

Dass sie so entspannt wirkt, täuscht, meint sie. „Es gibt noch so viel vorzubereiten. Zum Beispiel weiß ich noch gar nicht, was ich bei meinem Auftritt in Berlin anziehen soll.“ Ein Problem, das jede Frau allein schon im Alltag nachvollziehen kann. Sie lacht: „Es ist ja schon eine Riesenausnahme, wenn ich mich mal schminke. Deshalb früher aufzustehen? Niemals!“

Im nächsten Satz beschreibt sie sich denn auch als „Leggings und Sweatshirt“-Typ. Mit diesem Look genießt sie ihre Anonymität: „Ich bin ganz bestimmt kein Fan davon, beim Einkaufen erkannt zu werden“ sagt sie – und hofft, dass das auch so bleibt.

Sie muss wieder lachen, als ihr ein weiterer Gedanke zu diesem Thema in den Sinn kommt: „Wenn ich mit meiner Band auf Festivals auftrete, denken hinter der Bühne immer alle, ich sei die Freundin eines Musikers oder Roadies. Irgendwie traut mir das keiner zu, dass ich die Leadsängerin bin.“

Und genauso „irgendwie“ wohnen auch zwei Seelen in der Brust von Lilly among Clouds. „Nein“, antwortet sie auf die Frage, ob sie auf der Bühne ein anderer Mensch sei? „Überhaupt nicht. Das ist ein Teil von mir. Ich liebe es, mich da oben auszupowern und die Leute zu unterhalten. Da kann ich total loslassen.“ Andererseits musste sie erst lernen, mit dem Beifall am Ende umzugehen.

Große Bescheidenheit

Das Gefeiertwerden mag sie eigentlich gar nicht. „Okay dann, danke, tschüs!“ waren oft ihre Worte, mit denen sie sich ganz schnell verabschiedete und verschwand. „Irgendjemand sagte dann mal zu mir: Du kannst gern auch länger oben stehen bleiben und deinen Applaus annehmen. Ich selbst finde es ja auch schöner, wenn ein Künstler, in dessen Konzert ich viel Spaß hatte, hinterher nicht gleich abhaut.“ Mittlerweile hat sie eine Lösung gefunden, mit der sie gut leben kann: „Ich versuche, den Applaus der Menschen als Dank für einen schönen Abend zu verstehen.“

Ihre Bescheidenheit drückt sich auch in einem weiteren Satz der Künstlerin aus: „Egal, was du machst – du bist nie wichtiger oder größer als jemand anderes.“ Deswegen mag sie es auch gar nicht, wegen ihrer Musik im Mittelpunkt zu stehen. Als krassestes Beispiel fallen ihr private Feiern ein: „Wenn da jemand sagt, komm’ Lilly, sing’ mal was – damit kann man mich jagen!“

Wir kommen auf ihre Schulzeit zu sprechen. In Straubing besuchte sie ein musisch-wirtschaftliches Gymnasium. „Ich war im Wirtschaftszweig. Wir waren die Wirtschaftler, die anderen die ,Musen’. Ich passte weder in den Schulchor noch in die Big Band, aber trotzdem schrieb ich in der Abizeitung, dass ich gerne Musik machen würde. Und dabei hatte ich gar keine musikalische Sozialisierung, bin nicht mit dem Gefühl aufgewachsen, dass ich eine Musikerin bin“– auch wenn zu Hause im Wohnzimmer ein Klavier stand. „Ich war kein stilles Kind, keine stille Jugendliche. Aber nie wäre mir die Idee gekommen, laut zu sein und andere damit zu nerven. Auf der Bühne ist das anders, das ist offizieller. Entweder hören sich die Leute das an oder nicht.“

Ihre Texte schreibt Lilly selbst: „Es macht mir Spaß, mit Wörtern zu spielen. Meine Texte reimen sich und haben immer ein Muster.“ So wie auch ihr Lied „Surprise“, mit dem sie am 22. Februar in Berlin antritt.

Ob sie und ihre Band ein Ritual haben, bevor sie auf eine Bühne gehen? Lilly Brüchner überlegt und sagt: „Ich suche noch nach einem coolen Spruch. Aber allein schon das Schminken und Herrichten vorher und das Zurückziehen dafür tun mir gut. Ich glaube, wenn ich meine Jungs wieder und wieder frage: Kann ich das so anziehen, ist das cool so?, ist das für sie schon ein kleines nerviges Ritual geworden.“ Und da ist es wieder, ihr strahlendes Lächeln.

„Die Kameras sind gnadenlos“

Erneut kommen wir auf Berlin zu sprechen. „Die Fernsehkameras sind gnadenlos“, weiß sie aus Erfahrung. Make-up muss also sein, und gerne farbige Garderobe, nicht schwarz. „Aber es kommt aufs Setting an – ich weiß noch gar nicht, wie die Bühne aussieht – aber ich weiß jetzt schon, dass es cool wird in Berlin. Alle Teilnehmer sind gut, aber es kann eben nur einer nach Tel Aviv fahren.“

Was plant sie momentan aber ganz konkret für den 18. Mai, dem Tag des ESC? „Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich spiele in Tel Aviv oder aber in Australien, wo ich schon mal eine Tournee absolviert habe.“

Lilly Brüchner lacht: „Jetzt warten wir einfach den 22. Februar ab. Dann wissen wir, ob wir die Flüge nach Australien oder Israel buchen.“

