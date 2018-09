Lindenberg zweimal in Mannheim

Kult-Deutschrocker Udo Lindenberg (Bild) gibt am 3. Juli 2019 in der Mannheimer SAP Arena ein Zusatzkonzert. Die schon länger anberaumte Show am 2. Juli 2019 an gleicher Stelle ist schon fast ausverkauft. Veranstalter Roland Temme hat aufgrund der großen Nachfrage die gesamte Tournee um sechs Auftritte aufgestockt.

Wie der örtliche Veranstalter, die Mannheimer Agentur BB Promotion, gestern mitteilte, kosten Karten für die jeweils um 20 Uhr angesetzten Konzerte 45 Euro (zuzüglich Vorverkaufsgebühren). Heute um 10 Uhr beginnt ein exklusiver Vorverkauf über www.eventim.de. Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, 7. September, um 10 Uhr. Karten gibt es unter der Rufnummer 01805/57 00 00 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. lim/jpk

