Line-up soll so vielfältig wie die Region werden

Dieter Thomas Kuhn gastiert in Schwäbisch Hall. © Veranstalter

Wie klingt eigentlich Schwäbisch Hall? Das neue Open Air „Sounds of Hall” liefert die Antwort.

Im Juli 2020 feiert die Konzertreihe ihr Debut und begrüßt zur Premiere mit Dieter Thomas Kuhn & Band am 10. Juli 2020 eine absolute Schlagerikone. Doch so vielfältig wie die Region soll auch das weitere Line-up werden – somit darf man gespannt bleiben, welche Künstler ebenfalls den Weg auf das Open Air Gelände rund um die „Kantine 26“ finden werden. „Geplant ist eine Konzertreihe von Donnerstag bis Samstag, bei der Musikfans verschiedenster Genres auf ihre Kosten kommen. Mir ist es wichtig in Hall ein Event zu etablieren, das die Region bereichert und für Jung und Alt interessanter macht“, so „Sounds Of Hall“-Gründer Fabian Kerscher. Kerscher ist gebürtig aus Schwäbisch Hall, aktiver Musiker und seit 2016 für Silverdust, die veranstaltende GmbH des Summer Breeze Open Air in Dinkelsbühl tätig. Gemeinsam mit der Eventstifter GmbH aus Ludwigsburg entstand nun ein fachkundiges Dreigestirn, das die Veranstaltung „Sounds of Hall“ etablieren wird. Hierbei wird bewusst auf lokale Partner und Netzwerke gesetzt.

Mit der Tour „Über den Wolken 2.0“ garantiert Dieter Thomas Kuhn phänomenale Stimmung und versetzt somit seine „Kuhnis“ in Ekstase.

Dabei nicht fehlen dürfen altbekannten Hits wie „Griechischer Wein“ und „Eine neue Liebe“, Sonnenblumen, bunte Outfits, Föhnwelle und natürlich das Brusthaartoupet. Das Samstagskonzert steht bereits in den Startlöchern und wird in Kürze bekanntgegeben.

Tickets gibt es unter anderem bei den Kundenforen der FN.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 07.10.2019