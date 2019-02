Linien aus Stahl

Als „Lebens- oder Vibrationslinien“ bezeichnet Robert Schad seine Arbeiten. Raumgreifende monumentale Stahlplastiken von ihm gibt es sowohl in Portugal im öffentlichen Raum als auch in Ravensburg, wo der Stahlbildhauer 1953 geboren wurde. Schad hat an der Kunstakademie Karlsruhe bei Professor Wilhelm Loth studiert, folgte aber nicht dessen figurativ narrativem Stil, sondern entwickelte eine eigene Formensprache, bei der die Linie im Mittelpunkt steht.

In der Mannheimer Oststadtvilla der Galerie Zimmermann sind zurzeit neue Arbeiten von ihm zu sehen. Dabei handelt es sich um Kleinplastiken, die durchaus mehrere Meter hoch und einige Zentner schwer sein können. Bei der Eröffnung dieser Ausstellung war der Künstler persönlich zugegen. „Ich verkaufe meine Arbeiten nicht gern“, kokettierte er. „Wenn eine Skulptur aus dem Ensemble verschwindet, verändert sich der Gesamtcharakter.“

Doppeltes Wechselspiel

Die Stahlplastik entsteht bei Schad als doppeltes Wechselspiel. Linie und Raum bedingen sich wechselseitig, Element und Gesamteindruck ebenso. So gesehen erscheinen die einzelnen Skulpturen tatsächlich wie von Geisterhand in den dreidimensionalen Raum eingeschriebene Hieroglyphen, die sich spontan entwickeln. Er wisse nicht von vornherein, so der Künstler, wie die Skulptur aussieht, wenn die Arbeit an ihr beendet sei.

Beim kleinen Format der Arbeiten in der Galerie Zimmermann ist der Künstler gezwungen, die Form so zu verdichten, dass die Spannkraft wie bei den monumentalen Arbeiten in der weiten Landschaft wirkt. Grundmaterial bei kleinen Arbeiten ist vierkantiger Stahl in der Breite von 45 Millimetern mit pechschwarzer Oberfläche, an der sich das Licht bricht. Die innere Drehung der einzelnen Bauteile dynamisiert die Form und verstärkt den Eindruck der Schreibbewegung, der schwere Stahlskulpturen als leicht und flüchtig erscheinen lässt. Die Zeit als Faktor, das rasche Werden und Vergehen des Eindrucks, der als Gesamtbild nur in der Erinnerung seinen Ort hat, ist auch in den Zeichnungen und Lackarbeiten abzulesen, die bei dieser Schau den Einblick in Schads Werk erweitern. orp

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019