Literatur in Gang setzen

Ulrich Wellhöfer ist nicht nur Verleger. Er ist auch Berater, Lektor, für Layout, Satz oder Druck verantwortlich und dafür, dass die Bücher seiner Autoren in die Buchhandlungen und zu den Lesern kommen.

Im jüngsten Werk ist die Druckerfarbe gerade getrocknet. Die Bindung fest. Die Pakete in den Verlag ausgeliefert. Ein Moment, der immer wieder spannend ist. Wellhöfer öffnet die Kartons und legt „Dutschki vom Lande“ auf den Tisch. Es ist ein Roman von Michael Bauer. Die Geschichte spielt in Heidelberg, handelt von den Welten der Väter, vom Wirtschaftswunder und davon, wie sich Menschen verändern. „Ich bin von diesem Buch begeistert“, sagt Wellhöfer, zu dessen Vorliebe zeithistorische Projekte gehören. „Literatur soll etwas in Gang setzten, Freude machen und Gelassenheit schaffen“. Auch Heimatdichter, wie Lina Sommer und Hanns Glückstein zu bergen sieht er als Schatz. Nicht nur weil sie poetisch und mit Humor erzählen. Sie sprechen von Vorzeiten, die man nicht aus den Augen verlieren sollte.

Der Verleger Ulrich Wellhöfer Ulrich Wellhöfer ist in Speyer geboren. Sein Verlag ist in Mannheim-Feudenheim ansässig. Im Mai hat er den zweiten Verlagsstandort im elsässischen Wissembourg eröffnet. Das „Kulturhaus Pfistermühle“ ist für Workshops, Veranstaltungen, Jahres- und Familientreffen oder Kreativurlaube offen. Das historische Haus ist 360 m² groß und bietet in sechs Zimmern Platz für Übernachtungen. Tage der offenen Tür und geplante Veranstaltungen unter www.kulturhaus-pfistermuehle.de oder www.wellhoefer-verlag.de köst

Gegen die Häppchen-Kultur

Seine eigene literarische Kultur beginnt Ulrich Wellhöfer mit Dürrenmatt. Durch ihn entflammt ihn sein Lehrer für die Feinsinnigkeit des Schreibens. Zwar studiert Wellhöfer erst einmal Volkswirtschaft, zieht nach England, lebt in Singapur, kommt aber zurück und gründet mit 36 Jahren den „Wellhöfer Verlag“ in Mannheim. Zwölf Jahre ist das nun her, eine Zeitspanne, in der sich der Markt ständig verändert. Der Buchhandel klagt über Kundenschwund. 32 Prozent in sechs Jahren. Die Hinwendung zur „Häppchen-Kultur“, zur „Clip- und Klick-Kultur“, so Wellhöfer, verlange von Verlegern neue Konzepte. Auch er erstellt Strategien, eine Arbeit, die dem 48-Jährigen nicht schwerfällt. Schließlich ist er Kommunikationsberater, er hinterfragt, ordnet neu, findet Ergebnisse.