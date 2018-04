Live-Übertragung ins Würth Forum

Anzeige

Binnen weniger Minuten waren die begehrten Konzertkarten für die Klassik-Soirée mit Anna Netrebko (Sopran) und Yusif Eyvazov (Tenor) im Reinhold Würth Saal ausverkauft. Um weiteren 600 Gästen auf Tribünenplätzen die Möglichkeit zu geben, die Klassik-Soirée am Samstag, 26. Mai, um 17 Uhr mitzuerleben, wird das Konzert in Einverständnis mit den Künstlern live in den Großen Saal des Carmen Würth Forums in Künzelsau übertragen.

Auf zwei Großleinwänden werden die Gäste im Großen Saal von den Sitzplätzen auf der Tribüne aus das Konzert live mithören und sehen können.

In Begleitung der Würth Philharmoniker werden Anna Netrebko und Yusif Eyvazov Arien von Verdi, Cilea, Dvorak, Puccini und anderen bekannten Komponisten singen. Am Dirigentenpult wird mit dem Italiener Claudio Vandelli ein international renommierter Dirigent stehen, der unter anderem 2015 das Open-Air-Konzert des ZDF „Sommernachtsmusik – Gipfeltreffen der Stars auf dem Münchner Königsplatz“ leitete.