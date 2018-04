Lobgesang auf die Verweigerung

Anzeige

Mit dem Leben hadern wir ständig. Nicht bereit, unsere Erwartungshaltungen zu überprüfen, lassen wir gelegentlich den persönlichen Überdruss ins Uferlose wachsen. Dann polemisieren wir gegen Lohnarbeit und Leistungsdruck, gegen all die spießigen Varianten unserer Alltäglichkeit. Wie man derartige Stimmungen erzeugt, damit umgeht und sie möglicherweise sogar bewältigt, erzählt die österreichische „Krawallautorin“ Stefanie Sargnagel in ihren oft drastischen Texten immer wieder. Christina Tscharyiski und Fabian Pfleger haben einige davon unter dem Titel „Ja, eh! Beisl, Bier und Bachmannpreis“ für das Wiener Theater „Rabenhof“ szenisch bearbeitet und so einen beim Heidelberger Stückemarkt viel belachten, zum Schluss umjubelten Lobgesang auf jene schöne Nichtsnutzigkeit kreiert, die leider mit unserem Erwerbsdenken kaum zu vereinbaren ist.

Aber selbst, wenn man der Normalität mit „Fäkalrealismus und liebevoller Bosheit“, wie Sargnagel ihren Stil nennt, eine Abfuhr erteilt, stattdessen vergnüglich Eislaufen geht oder sich im Wirtshaus (Beisl) ein beglückendes Rauscherlebnis verschafft, halten sich die Schattenseiten hartnäckig am Leben.

Stimmungsvolle Musik

Schließlich: Dem Liebeskummer entgehen auch emanzipierte Frauen nicht, und Katerstimmungen sind keineswegs nur milieubedingt. Christina Tscharyiskis Inszenierung bietet verführerische Perspektiven, um dem Prinzip Verweigerung eine länderübergreifende Legitimation zu sichern. Allerdings sähe der Abend ohne die musikalischen Zutaten von Voodoo Jürgens und seiner fabelhaften Band entschieden trister aus. Denn dass die Auftritte der drei sympathisch-munteren Power-Frauen Miriam Fussenegger, Saskia Klar und Lena Kalisch zuweilen unter erheblichen Regie-Defiziten leiden, ist nicht zu übersehen.