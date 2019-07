Locarno zeigt 200 Filme

Der deutsche Spielfilm „Das freiwillige Jahr“ wird im Wettbewerb des 72. Internationalen Filmfestivals von Locarno seine Weltpremiere feiern. Der von Ulrich Köhler und Henner Winckler inszenierte Spielfilm schildert ein Vater-Tochter-Drama im Spannungsfeld gegenwärtiger sozialer Entwicklungen. „Das freiwillige Jahr“ bewirbt sich neben 16 anderen Filmen aus aller Welt um den Hauptpreis, den Goldenen Leoparden, des Festivals, das vom 7. bis zum 17. August in Locarno stattfindet.

Das Festival zeigt in verschiedenen Reihen und Sektionen mehr als 200 Filme. Erstmals wird das Filmtreffen in Locarno von der Französin Lili Hinstin geleitet. Bei der Präsentation des Programms am Mittwoch in Bern betonte Lili Hinstin ihr Vorhaben zur Erneuerung des neben Berlin, Cannes und Venedig wichtigsten Filmfestivals der Welt. dpa

