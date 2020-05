Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

die meisten Sommerfestspiele fallen aus, und so werden wir uns die nächsten Wochen wohl mit der Kommentierung der Lockerungsfestspiele zufriedengeben müssen. An dieser Stelle sei mir eine kleine Randbemerkung an die Beauftragten für Kultur gestattet: Statt nur auf die Digitalisierung von Theatern und Museen zu setzen, wäre diese Krise auch eine Chance, die Künste stärker in den öffentlichen Raum zu bringen, wo die Viren bei angemessener Distanz kaum Chancen hätten. Der Süden Europas lebt das jeden Sommer vor. Unsere Augen würden danken.

Doch eigentlich geht es mir heute um die Lockerungen, die natürlich nicht ohne Absurditäten vonstattengehen werden. In Baden-Württemberg ist beispielsweise, auf Initiative des Landesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst, eine Öffnung für kulturelle Veranstaltungen mit einem Publikum bis 100 Besucher im Gespräch. Man könnte theoretisch also bald schon ins Theater, wenn es gut für Abstandsregeln sorgt, aber man müsste bei einer Familie mit drei erwachsenen Kindern bei einem Familientreffen die Hälfte der Familie ausladen, weil sich hier nach wie vor nur fünf Leute treffen sollten. Ich möchte es ungern sagen, denn der Rückschluss ist keinesfalls zwingend, doch solche Ungereimtheiten werden es den Aluhutträgern immer leichter machen, und die Bürger werden bald schon die Bedrohung nicht mehr ernst nehmen.

Wenn jetzt die Cafés und Restaurants unter Auflagen öffnen dürfen, wird man dort Kontaktdaten hinterlegen müssen. Klingt vernünftig? Gleichzeitig darf jeder, so er will, dreimal täglich einkaufen gehen, in Drogeriemärkten zwei Stunden stöbern und nach Belieben Produkte in die Hand nehmen und wieder ins Regal stellen – ohne Kontaktdaten zu hinterlassen.

Diese Widersprüche sind wohl unser Unterhaltungsprogramm der nächsten Wochen. Durch Kritik werden Regierungen lernen und besser werden. Neben den Virologen brauchen wir von nun an die rege Teilnahme der Datenschützer bei allen Beschlüssen zu Maßnahmen, die Kontakte sammeln. Großartige Errungenschaften wie die „Informationelle Selbstbestimmung“ sind ein hohes Gut im digitalen Zeitalter. Bei der Entwicklung der App waren und sind die Datenschützer zum Glück laut. Sie sollten es bleiben. Bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic

