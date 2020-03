„Lohengrin“ von Wagner abgesagt

Die geplante „Lohengrin“-Inszenierung von Katharina Wagner in Barcelona ist nun komplett abgesagt worden. Das teilte das Theater Liceu auf seiner Homepage mit. „Wir sind sehr betrübt“, sagte eine Mitarbeiterin der Bayreuther Festspielleitung. Schon in der vergangenen Woche war die für diesen Donnerstag (19. März) geplante Premiere wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt worden. Die Urenkelin Richard Wagners wollte den „Lohengrin“ ihres Urgroßvaters mit Klaus Florian Vogt in der Titelrolle auf die Bühne bringen. Ob die von Wagner geleiteten Bayreuther Festspiele am 24. Juli beginnen können, ist noch unklar. dpa/dms

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.03.2020