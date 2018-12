Lone Scherfig eröffnet 69. Berlinale

Berlin (dpa) - Mit der Weltpremiere des neuen Films der dänischen Regisseurin Lone Scherfig («Italienisch für Anfänger», «The Riot Club») wird im Februar die 69. Berlinale eröffnet.

Zum Start der Berliner Filmfestspiele am 7. Februar (bis 17.2.) wird Scherfigs in New York spielendes Drama «The Kindness of Strangers» gezeigt. «Ihr Gespür für Charaktere, große Emotionen und subtilen Humor versprechen einen wunderbaren Festivalauftakt», erklärte Berlinale-Direktor Dieter Kosslick am Donnerstag.

«'The Kindness of Strangers' ist ein zeitgenössisches Drama, das ein Ensemble unterschiedlichster Figuren zeigt, die alle auf ihre eigene Art und Weise damit ringen, den New Yorker Winter zu überleben», kündigte die Berlinale den Eröffnungsfilm an. «Als sie aufeinandertreffen, finden sie Ausgelassenheit, Liebe und Zuwendung.» Vor der Kamera standen unter anderem Zoe Kazan, Tahar Rahim, Andrea Riseborough und Bill Nighy.

Die englischsprachige Produktion «The Kindness of Strangers» konkurriert auch im offiziellen Wettbewerb um den Goldenen Bären. Scherfig war bereits mehrfach Berlinale-Gast - unter anderem mit dem preisgekrönten Dogma-Film «Italienisch für Anfänger» sowie «Wilbur Wants To Kill Himself» und «An Education».