Lorenz bleibt bis 2023

Anzeige

Ulrike Lorenz bleibt bis mindestens Ende 2023 Direktorin der Kunsthalle Mannheim. Dem hat der Gemeinderat gestern in nichtöffentlicher Sitzung zugestimmt. Er verlängerte damit erwartungsgemäß ihren seit 2009 laufenden Vertrag um weitere fünf Jahre. 2023 wird Lorenz 60 Jahre alt, zugleich endet dann die Amtszeit von Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz.

Lorenz, in Gera geboren, hat in Leipzig Kunstwissenschaft und Archäologie studiert. Von 1991 bis 2003 war sie Direktorin der Kunstsammlung Gera und des Otto Dix Hauses, dann vier Jahre Direktorin des Kunstforums Ostdeutsche Galerie in Regensburg, ehe sie nach Mannheim wechselte. Hier trieb sie gleich zwei Mammutaufgaben voran: Zunächst verantwortete sie von 2010 bis 2013 die Generalsanierung des 100 Jahre alten Jugendstilbaus der Kunsthalle von Hermann Billing. Zugleich plädierte sie von Beginn ihres Engagements in Mannheim an leidenschaftlich für einen Neubau anstelle des 1983 vollendeten Mitzlaffbaus der Kunsthalle. Dieser Neubau, im Dezember 2017 fertiggestellt, soll nun am 1. Juni eröffnet werden. Daher war vonseiten der Stadt wie auch von ihr immer klar, dass Lorenz als Direktorin weitermacht und ihr kuratorisches Konzept eines „Museums in Bewegung“ sowie die von ihr maßgeblich entwickelte neue digitale Strategie selbst umsetzt. „Es freut mich riesig, diese ‚Wiedererfindung‘ der Kunsthalle unter den Bedingungen des 21. Jahrhunderts lotsen zu dürfen, und ich bin total gespannt auf die Potenziale und geistigen Abenteuer, die die Institution künftig noch offenbaren wird“, erklärte sie gestern nach der Entscheidung. pwr (Bild: Prosswitz)