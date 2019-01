Lorenz-Nachfolger soll Ende des Jahres feststehen

Auf dem Absprung: Ulrike Lorenz. © dpa

Eine Kommission von mehr als zehn Politikern, Experten und Verwaltungsangestellten sucht ab sofort nach einer Nachfolge für die bereits Ende Mai dieses Jahres scheidende Kunsthallendirektorin Ulrike Lorenz. Lorenz’ Vertrag endet am 31. Juli, sie hat aber nach Aussage der Stadt noch zwei Monate Urlaub. Bereits am 1. August tritt sie ihr Amt als Präsidentin der Klassik Stiftung Weimar an. Sie

...