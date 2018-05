«LOVE»-Skulpturen: Robert Indiana gestorben

Anzeige

New York (dpa) - Vier Buchstaben machten Robert Indiana weltberühmt - aber sie waren auch der Anfang vom Ende seiner Karriere. In den 60er Jahren begann der US-Künstler in New York mit dem Wort «love» (Liebe) zu experimentieren und schuf schließlich eine erste Skulptur für das Indianapolis Museum of Art: Oben «L» und «O», letzteres leicht schräg, gestapelt auf «V» und «E», das Ganze bunt und mannshoch.

Heute stehen diese Skulpturen in Städten von Tokio bis New York und sind zu einem der wiedererkennbarsten Kunstwerke der Welt geworden. Unzählige Menschen fotografieren sich täglich davor. In den 70er Jahren druckte die US-Post das Bild auf eine Briefmarke, die sich bis heute mehr als 300 Millionen mal verkauft hat. Indiana schuf seine «Love»-Skulptur auch in anderen Sprachen und Abwandlungen - «Vote» (wählen) zur Unterstützung der demokratischen Partei beispielsweise, oder «Hope» (Hoffnung) für den früheren US-Präsidenten Barack Obama.

Aber der Erfolg seines Werkes brachte ihm kein Glück. Indiana fühlte sich von seinen Nachahmern illegal kopiert und von der New Yorker Kunstwelt missverstanden. 1978 zog er sich auf eine kleine Insel vor der Küste des US-Bundesstaats Maine zurück, wo er bereits am Samstag im Alter von 89 Jahren an Lungenversagen starb, wie die «New York Times» in der Nacht zum Dienstag unter Berufung auf seinen Anwalt berichtete.