Luigi Toscano zufrieden

Fotograf Luigi Toscano. Thomas Tröster

Der Mannheimer Fotograf und Filmemacher, Luigi Toscano, hat eine positive Bilanz seiner Ausstellung „Gegen das Vergessen“ in Dortmund gezogen. Mehr als zwei Wochen habe er zum Erinnern an die Reichspogromnacht am 9. November die Reihe mit Porträts von Holocaust-Überlebenden im Westfalenpark gezeigt, teilte er am Dienstag mit. „Es hat mich besonders gefreut, dass so viele junge Leute gekommen sind“, sagte Toscano, der nach eigenen Angaben auch mehrere Tage selbst vor Ort gewesen ist. „Die Gespräche, die ich mit ihnen führen durfte, haben mich sehr inspiriert und mir gezeigt, dass der Dialog auch in schwierigen Zeiten möglich ist.“

Toscano berichtete auch, dass die Porträts „streng bewacht“ werden mussten. Das „machte mir wieder einmal bewusst, wie wichtig die Erinnerungsarbeit gerade heute ist.“

Die Ausstellung „Gegen das Vergessen“ wird weltweit beachtet. So waren die Bilder etwa auch in New York oder im Gebäude der Vereinten Nationen in Genf zu sehen. seko

