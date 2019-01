Lustige Musikanten

Im Foyer warten zwei Urnen: nicht etwa auf die Abstimmungsergebnisse, ob denn den Besuchern das Entertainment der zwölf Tenöre gefallen hätte, denn das ist selbstverständlich, sondern darauf, dass man Scheine hineinwirft. Für einen guten Zweck. Denn die fröhlichen Jungs und ihre Begleitcombo haben das Herz auf dem rechten Fleck und wollen auch sozial tätig sein. Gut so, weiter so.

Gesungen haben sie natürlich auch, manchmal laut, oft mit überraschenden Arrangements und immer voller Elan und augenzwinkernder Präsenz. Alexander macht den Anheizer. Seine hoch geknallten Spitzentöne indes haben noch Luft zum internationalen Format, wie überhaupt einige der Sänger gelegentlich etwas angestrengt wirken. Das mag dem Tourneestress geschuldet sein, denn ihre „Best of“-Tour jagt sie von einem Ort zum anderen und immer in gut besuchte Hallen. Aber ihrem robusten Charme kann sich kaum jemand entziehen, wenn etwa das Publikum aufgefordert wird, in der Pause viel zu trinken, denn umso besser könnten die Tenöre hinterher singen.

Zufriedene Mienen

Dann aber gleich hinein ins musikalische Getümmel einer Zeitreise zwischen Bizet und Comedian , Beatles und Elton John, Puccini, Freddie . Alles dabei, einschließlich Evita, diese Sopranstimme kriegt auch einer der Tenors mühelos hin. Eine veritable Lichtshow unterstützt die Herren aus mehrerer Herren Länder, einige stammen aus dem United Kingdom. Sie wurden Opfer kollegialer Scherze in Sachen Brexit. Das hat man davon. Auch die wechselnde Gruppenbildung war recht ansehnlich choreographiert, und alle im Saal konnten spüren, dass diese Formation dazu geboren wurde, Entertainment unter die Leute zu bringen – in der „Bilderbuchstadt“ Heidelberg. Am Ende viel Applaus und zufriedene Mienen. HarmonistsMercury

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.01.2019