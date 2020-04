Lyrischer Austausch von Fels zu Fels

In der Winter-Ausgabe „Pa-la-la-tina“ der „Chaussee – Zeitschrift für Literatur und Kultur aus der Pfalz“, steht die Musik im Fokus. Die Texte beschäftigen sich mit Vokalmusik, mit literarischer aber auch mit sachbezogener. Bekannte Autoren, wie Joachim Geil, Monika Rinck und Marcella Berger haben an der Zeitung mitgewirkt und bisher noch unveröffentlichte Texte beigesteuert. Auch der in Mannheim lebende politische Liedermacher Bernd Köhler ist dabei.

Die Pfalz-Texte von Oleg Jurjew und eine Würdigung von Jan Kuhlbrodt stehen im Zentrum der Literaturzeitung. Anschließend gibt es einen Beitrag über Volker Ludwig, Gründer und jahrelanger Leiter des Berliner Grips Theater. Er wurde mit dem Lebenswerkpreis für Literatur des Bezirksverbandes Pfalz geehrt. Das Heft endet mit einem Interview mit Pfalzpreisträger Norman Ohler.

So schreibt Marcella Berger etwa ein Gedicht („Das Sehnen der Sirenen in Oktaven“) über einen musikalischen Austausch von Fels zu Fels, besonders hervorzuheben ist dabei das wellenförmige Versmaß, welches dem Gedicht auch eine musikalische Optik verleiht.

Gerd Foster indes schreibt einen Text zur Geschichte der Volksmusik und Entstehung der Oper, sowie der engen Verbindung von Gedicht und Musik. Das Heft ist zudem auch immer wieder mit Bildern bestückt, von Opernaufführungen oder auch Chören. Dadurch entsteht ein ausgeglichenes Gesamtbild aus optischen und sprachlichen Eindrücken – insgesamt eine literarisch gelungene Mischung von Gedichten, Operettenkritiken und Klanganalysen rund um das Thema Musik (2. Chaussee Zeitschrift. 152 S., 7,50 Euro). naTo

