Mønnema Schdimmung!

Bildung wärd jo groß gschriwwä do bei uns. Unn dess iss a rischdisch so. Schulä hawwä ma desdewegä jo än Haufä in Mønnem. Die schänschdä däfu schdømmä jo vumm aldä Schtadtbaurat Richard Perrey, der uns so schänä Bildungs-Burgä wie die Pestalozzi-, die Humboldt-, Uhlønd- odda die Lutzäbuggl-Schul uffgschdelld hodd – unn die de Krieg iwwalebt hawwä. Wenn awwa im Allgemøinä unn in de Äzahl vunn

