Maalouf erhält Asturien-Preis

Der aus dem Libanon stammende Schriftsteller Amin Maalouf (Bild) erhält den renommierten Prinz-von-Asturien-Preis in der Sparte Literatur in diesem Jahr. Die Wahl für den seit Jahrzehnten in Frankreich lebenden Maalouf begründete die Jury im nordspanischen Oviedo auch damit, dass er die Stimme der Toleranz in der Welt des Fundamentalismus sei. Seine "dichte und anregende Sprache" mache seine

...

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.06.2010