„Mach ma die Hoor!“

Kinners, Eich wärd’s a nädd ønnersch gehe, awwa isch weeß derzeit nädd wo hie middä Hoor. Nuff unn nunna, riwwa unn niwwa, kämm isch dess Sauakraud. Hiwwe schteht’s ab vumm Deez, driwwä hängt’s nunna vumm Riwweleskopp. Im Gnigg wucherd die Woll, ønn de Ohrä kwillds unn uff dä Schdärn juckds - färschderlisch!

Die Friserä hawwä jo bekønndlisch zu, awwa isch wolld nix ufasucht lossä. Also hawwisch bei moim Hoordieb øgfrogd, ob isch nädd mit Mundschutz, Gummihøndschuh - vunn mir aus a noch mit Regämøndl unn Gummischdiffl - iwwa de Hinnaoigøng odda die Kellaträpp in dämm soin Saløng noi däff. Awwa do wa nix drin. A mid dämm Øgebot, isch deedäm so ä gønzi koimfreii OP-Ausrischdung schpendiere, hodda sisch nädd ärweische lossä, der Dippelesschissa, der birokradischä. Än Tärmin in drei Wochä hawwisch kriggd, dess war alles.

Nøja, wenischdens iss ma midd soim Schwelles derzeit in guter Gsellschaft. Wobei jo schunn komisch iss, dass die middä komischä Frisurä, also der Trump unn de Johnson aus Løndøn, gar nädd viel bleeda aussehä wie vørheer: gelwä, schdurmgebeiteltä Voggelneschda halt.

Bei dänna, di sunsch sauwa die Hoor gschniddä hawwä, siehds faschd schlimma aus. Do kummt widda was dursch. Die schoinä in ihrn Urzuschtønd zurickzukehrä. Die Klöcknern, sieht mit ihre øndulierdä Mähn jetzad widda aus wie ä Woiprinzessin, die sich als Farrah-Fawcett-Majors-Double fasucht.

Dä Lauterbach vunn de SPD, ohne dänn jo schoints kä Färnseh-Sendung mehr auskummt, wøndelt uff dä Schpure vumm Harry Potter, unn wirkd midd soim Zauselkopp wie än iwwazwersche Owwaprimøner. Dä grinä Hofreiter sieht aus, als deeda sisch fä die Passionschpiele vunn Owwaømmagau bewärwe unn unsann Kretschmann wie än Uhu, der middäm Schnawwl in die Schdeckdoos kummä iss. Nää, wass Øsischdä.

Awwa, wass willsch mache? Do gehd’s dä Menschä wie dä Leit. Bei Corøna hosch die Wahl zwischä Peschd unn Cholera: Hønd ølege odda hald waxe lossä. Wønn isch ma die Bilda in de Zeidung – unn a im Schpiggl so øgugg ... Isch mähn hald: Machd Eisch kään Kopp um die Hoor! Imma drø middä Heggä-Scher’! Die waxn widda! Alla dønn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.05.2020