Macht diese Stadt süchtig?

Kaum eine Metropolen-Litfaßsäule, auf der „Babylon Berlin“ nicht beworben wird. Slogan: „Diese Stadt macht süchtig“. Die ARD plakatiert flächendeckend, macht im Fernsehen – mit den inzwischen üblichen, kurz eingeblendeten und lästigen Programmhinweisen – Werbung in eigener Sache. Selbst ein Hörspiel hat man aufgenommen: „Der nasse Fisch“, die Romanvorlage des preisgekrönten TV-Events als „außergewöhnliches Hörspielerlebnis“ in acht Episoden, ab dem 30. September „exklusiv in der ARD Audiothek“.

Man will einen ähnlichen Hype entfachen, den der Mehrteiler bei der Erstausstrahlung beim Bezahl-Sender Sky im Oktober 2017 auslöste. Zur besten Sendezeit, an diesem Sonntag, 20.15 Uhr – eigentlich „Tatort“-Termin –, geht’s los. Die ersten drei Episoden werden gezeigt, um 22:30 Uhr folgt eine Hintergrunddokumentation. Die restlichen 13 Folgen laufen dann, jeweils im Doppelpack, donnerstags ab 20.15 Uhr. Man darf auf die Quoten gespannt sein – auch hinsichtlich der geplanten Fortsetzung. Das Bezahlunternehmen meldete rund 570 000 Zuschauer pro Folge, ein Spitzenwert, der im Haus nur von der siebten Staffel von „Game of Thrones“ getoppt wurde.

Ein Grund für das große Interesse an der horizontal erzählten deutsche Serie war sicher Tom Tykwer. Seinen Namen kennt man seit „Lola rennt“ selbst in den USA. Gemeinsam mit Henk Handloegten („Sechzehneichen“) und Achim von Borries („Vier Tage im Mai“) zeichnet er für Skript und Regie verantwortlich. 40 Millionen Euro hat das Projekt gekostet, etwa so viel wie 25 „Tatort“-Folgen. Knapp 1000 Mitwirkende waren beteiligt, über 180 Tage hat man gefilmt – mit bis zu drei Drehteams gleichzeitig. Ein Riesenaufwand und zugleich ein Wagnis.

Denn die Deutschen sind Serienmuffel, mit Konfektionsware wie „Alarm für Cobra 11“ zufrieden. Fester Sendeplatz, feste Story – keine Experimente. Siehe Dominik Grafs genialische Polizeiserie „Im Angesicht des Verbrechens“ – ein Riesenflop. Nicht viel besser erging es, trotz Kritikerlobs und Auslandsverkäufen, dem RTL-Format „Deutschland 83“. Die Ausnahme zur Regel stellte bislang lediglich „Weissensee“ dar, eine in der Historie verankerte deutsch-deutsche Familiengeschichte.

Netz aus Betrug, Drogen, Gewalt

So gesehen liegen Tykwer und Co. zumindest schon mit ihrer Story um den „nassen Fisch“ richtig. So bezeichnete man früher im Berliner Polizeijargon einen Fall, der ungelöst zu den Akten gelegt wurde. Mit einem solchen bekommt es Kommissar Gereon Rath (Volker Bruch) zu tun, als er im Frühjahr 1929 von Köln nach Berlin versetzt wird. Schnell gerät „der Neue“, der gern auf eigene Faust ermittelt, in ein Netz aus Betrug, Gier, Drogen und Gewalt und macht sich bei den Kollegen unbeliebt. Obendrein ist sich sein (korrupter) Chef Wolter (stark: Peter Kurth) nicht sicher, ob der Ermittler für seine Abteilung eine dauerhafte Bereicherung darstellt.

Auf dem ersten Band der Bestsellerreihe von Volker Kutscher fußt das Krimidrama, das durch seine Schauwerte besticht. Freiheiten nimmt sich das Drehbuch, so ist die empathische Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) hier nicht nur Stenotypistin, sondern auch (Teilzeit-)Prostituierte, während ihr traumatisierter Geliebter Rath dem Heroin – und nicht wie in der Vorlage Alkohol – frönt. Was am Gesamtbild nichts ändert. Denn die pulsierende Millionenstadt ist der eigentliche Star. In ihr brodelt es. Kapitalisten, Kommunisten, Anarchisten, Nazis. Ökonomie und Kultur, Ober- und Unterwelt. Armut und Arbeitslosigkeit stehen in Kontrast zum Exzess und Luxus der Reichen, die das Nachtleben genießen. Bei den einen fließt der Schampus, die anderen wissen nicht, wie sie Miete und Essen zahlen sollen.

Zunächst werden die zahlreichen, manchmal zu oberflächlich gezeichneten Figuren eingeführt, die Handlungsstränge ausgelegt. Ein Zug wird gekapert, ein Coup geschmiedet, ein Putsch vereitelt. Die „Goldenen Zwanziger“ leben wieder auf – perfekt fotografiert (Kamera: Frank Griebe, Bernd Fischer, Philipp Haberlandet), großartig choreographiert, atemlos montiert und von Tom Tykwer und Johnny Klimek musikalisch schweißtreibend untermalt. Der sprichwörtliche Tanz auf dem Vulkan.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.09.2018