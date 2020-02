Machtspiele eines Paares

Eine Nacht beim Mittsommerfest, die alles verändert. Um Liebe, noch mehr um Macht und Ohnmacht geht es in der Dreiecksbeziehung zwischen Fräulein Julie, dem Kammerdiener Jean und der Köchin Kristin in August Strindbergs Trauerspiel „Fräulein Julie“. Passend zum Spielzeit-Thema „Familienbande“ seziert Hanna Müller in ihrer Inszenierung für das Mainfranken Theater Würzburg die unverändert aktuelle Sprengkraft von Herkunft und Konventionen.

Weibliches Raffinement

Empörend fanden Strindbergs Zeitgenossen dieses Stück, das 1889 erstmals nur in einer geschlossenen Veranstaltung des dänischen Studentenverbundes in Kopenhagen aufgeführt wurde. Hyperaktiv und nervös versucht die verwöhnte Grafentochter Julie auf dem Herrensitz ihres Vaters sich den Kammerdiener Jean gefügig zu machen, nachdem sie ihrem Verlobten, der sich nicht ihrem Machttrieb unterordnen wollte, den Laufpass gegeben hat.

Jean ist fasziniert, wie leichtfertig Julie die Klassenschranken zwischen der Aristokratie und dem Hauspersonal negiert. Als weinkundiger Sommelier zeigt er sich überrascht, dass Julie nur nach Bier verlangt. Rasch verstört ihn das dominante Auftreten Julies, die ihn jedoch mit weiblichem Raffinement zu bezirzen versteht.

In der Hoffnung, bald gesellschaftlich aufsteigen zu können, zögert Jean nicht, die Beziehung mit Kristin ins zweite Glied zu rücken, und lässt sich auf eine Beziehung mit Julie ein. Doch gleich nach einem bizarren Sinnesrausch bröckelt die aufkeimende Empathie des Paares füreinander; eindrucksvoll ohne jeden Hauch von Erotik von der barbusigen Julie und Jean mit heruntergelassener Hose demonstriert. Eiseskälte vermitteln auch die sterilen Küchenfliesen, auf denen erst unterschwellig, dann immer offener die völlig unterschiedlichen Charaktere und ihre noch unterschiedlichen Erwartungen an die Zukunft enthüllt werden. Gleichzeitig wird immer unklarer, wer wen verführt hat und zu dominieren versucht.

Machtspiele und Fluchtpläne

Immer rascher wechseln beide Kontrahenten ihre Strategie, ohne das Gegenüber überzeugen zu können. So kann sich das ungleiche Paar letztlich nicht zu einer gemeinsamen Flucht aufraffen.

Innerlich zerrissen vermag Julie keine klaren Gedanken mehr zu fassen und bittet Kristin in einem hysterischen Anfall darum, ihr zu helfen und ebenfalls das Haus mit ihr und Jean zu verlassen. Unverhohlen bringt die Köchin ihre Verachtung für Julies Verhalten zum Ausdruck und stürzt diese damit in eine abgrundtiefe Leere.

Verzweifelt bittet Julie den Diener um eine Entscheidung. Der sieht die alleinige Schuld für die standeswidrige Verfehlung bei Julie und reicht ihr ein Messer zum Selbstmord. Während Strindberg diese Übergabe als Aufforderung zum Selbstmord verstanden wissen will, lässt die Würzburger Inszenierung den Schluss völlig offen.

„Kommst du mit?“, fragt Julie in völliger Verkennung der längst von Jean „abgehakten“ Fluchtpläne oder in der abstrusen Erwartung, dass er ihr in den Tod folgen will. Der Zuschauer kommt den Machtspielen des Paares in der Enge der Kammer mit einer von Verena Salome Bisle sparsam mit Kühlschrank, zwei Stühlen und einem keimfreien Kachelboden ausgestatteten Küche sehr nahe.

Strindberg hat die Charaktere des Trios vielschichtig angelegt; eine Steilvorlage für die Regie und die Akteure, nicht das überholte Rollenbild vom dominierenden Mann und der Frau im Kinder-Küche-Kirche-Korsett zu Strindbergs Zeiten in den Vordergrund zu rücken. Stattdessen bieten Johanna Meinhard als Fräulein Julie, Alexander Darkow als Jean und Julia Baukus ein Lehrstück über eine zum Scheitern verurteilte Beziehung, in der die Frau nach Liebe bettelt, die der Mann verängstigt verweigert.

Nur vorgeschoben wirkt Jeans Begründung, diese Zuneigung nicht im Dunstkreis seines gräflichen Herrn ausleben zu können. Im Kontrast zur rastlosen Julie gibt Julia Baukus die bieder-treuherzige Köchin, die unscheinbar, aber konsequent den Niedergang der unheiligen Affäre beschleunigt.

Intimes Stelldichein

Eine besondere Rolle spielt ein über den Zuschauern hängendes, auffällig angestrahltes Glöckchen, das die Rückkehr des Grafen ankündigt und Jean förmlich erstarren lässt. Vorbei ist es mit dem Selbstbewusstsein des Kammerdieners, der in seine servile Kammerdiener-Rolle zurückfällt. So ist es nur Julie, die Jean nach dem intimen Stelldichein duzt, während er wieder das förmliche „Sie“ wählt.

Gegenüber der leichtgläubigen Julie, die zunächst zu ihrem Amüsement Jean verführt hat, spielt Jean die Karte des überlegenden, planvoll agierenden Mannes aus. Doch ist er in Wahrheit nicht weniger beziehungsunfähig als die naive Grafentochter, die von ihm nur als Chance gesehen wird, die ungeliebte Dienerrolle abzulegen und gesellschaftlich aufzusteigen. Das Paar ist in einem unauflösbaren Teufelskreis verstrickt. Ohne gegenseitiges Vertrauen und aufrichtige Gefühle füreinander lässt der bitterböse Kampf der Geschlechter noch stärker frösteln. Erwärmen konnte alle Anwesenden dagegen der warmherzige Beifall am Premierenabend.

