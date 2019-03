Mächte des Schicksals geraten wieder in Bewegung

Ist der Mensch Spielball eines göttlich-geheimnisvollen Schicksals oder kann er seiner Vorbestimmung entrinnen? Diese Frage interessiert die Macher der Wormser Nibelungenfestspiele seit jeher. Die diesjährige Inszenierung „Überwältigung“ nach einem Buch von Thomas Melle treibt das Spiel zwischen fatalistischer Agonie und machtbesessenen Aufbegehrens jedoch auf die Spitze.

Wieder einmal wird vom 12. bis 28. Juli danach gefragt, wie das Stück ausgehen würde, entschieden sich die Beteiligten für alternative Entscheidungs- und Handlungsweisen. Doch in diesem Jahr stehen sogar die Toten wieder auf, um im Rückgriff auf die tragischen Ereignisse noch einmal neu anzufangen. Zurück auf Los, lautet die Devise in Worms, wo Intendant Nico Hofmann mit seinem Team um Regisseurin Lilja Rupprecht den Nibelungenstoff auf seinen Gehalt und seine aktuelle Wiederverwertbarkeit abklopfen will.

Leidenschaft für Tschechow

Auch das von Petra Simon kuratierte Kulturprogramm der Nibelungenfestspiele ist den Fragestellungen verpflichtet, die in der Hauptinszenierung mit großem Aplomb aufgeworfen werden. So widmen sich die traditionellen Theaterbegegnungen mit Intendanz und Darstellern der Frage des Schicksals als anthropologischer Konstante.

Erneut beteiligt die künstlerische Leitung der Festspiele um Petra Simon frühere Akteure der Hauptinszenierung am aktuellen Kulturprogramm. Max Urlacher beispielsweise, der 2015 den Hagen spielte, wird in einem Ein-Mann-Stück zu sehen sein, das er sich selbst auf den Leib geschrieben hat. Es ist die Bühnenfassung seines Debüt-Romans „Rückenwind“, in dem der Schauspieler Episoden aus dem Leben eines Bühnendarstellers erzählt.

David Bennent, der in Albert Ostermaiers Stück „Glut“ 2017 einen französischen Waffenhändler spielte, bekennt sich mit einem Tschechow-Abend zu seiner Leidenschaft für den russischen Schriftsteller. Das Kulturprogramm der Nibelungenfestspiele dokumentiert seine Relevanz für ein breites Publikum auch mit Workshops und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche. Im „Sommernachtskino“ werden Filme und Gespräche mit der österreichischen Schauspielerin Ursula Strauss angeboten, die für ihre Rolle der Brunhild im vorigen Jahr den Mario-Adorf-Preis verliehen bekam.

Der mongolische Sänger Enkhjargal Dandarvaanchig, der der Inszenierung 2018 eine markante Stimme gab, ist in diesem Jahr mit dem Schweizer Balance-Künstler Mädir Eugster Rigolo sowie einem Instrumentalensemble zu erleben, das seiner seltenen Fähigkeit – des Singens über vier Oktaven – zusätzliche Reize verleiht. Bei der Vorstellung des Kulturprogramms in Worms gab der Sänger mit der Pferdekopf-Geige eine Kostprobe seiner beeindruckenden Vokalkunst – schaurig-schöne Erwartungen an einen Festspielsommer beschwörend, der auch in diesem Jahr die schrecklichen Mächte des Schicksals aufeinander prallen lassen wird. urs

