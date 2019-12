Märchenhafter Aufstieg zur Ikone

Nicht anstecken lassen will sich der argentinische Student Che von dem Kult um die Volksheldin Maria Eva Duarte de Perón, genannt „Evita“, die schon zu Lebzeiten als Heilige der Armen verehrt, vom konservativen Establishment aber gehasst wird. Dass der frühe Tod der 33-jährigen Frau des damaligen Präsidenten Juan Péron am 26. Juli 1952 den Evita-Mythos unsterblich machte, zeigt das 1978 in London uraufgeführte Erfolgsmusical „Evita“ des Komponisten Andrew Lloyd Webber und Gesangstexters Tim Rice auf.

Spektakulärer Auftakt

Am Mainfranken Theater Würzburg lässt Regisseur Matthew Ferraro den Nachrichtensprecher Roberto Ortiz Evitas Tod im Fernsehen verkünden, während sich die Präsidentengattin vom Totenlager erhebt und im Dunkeln entschwebt. Ein spektakulärer Auftakt, der den rasch einsetzenden Kult um eine Unsterbliche schon andeutet und zugleich auf deren Verschwinden anspielt.

Denn drei Jahre nach ihrer öffentlichen Aufbahrung stürzen die Militärs die Regierung von Perón, der ins Exil nach Spanien flüchtet. Aus Angst vor einem Totenkult und Unruhen schaffen die Putschisten Evitas Körper 1956 außer Landes. Erst ein Jahr nach dem Tod von Perón, der 1973 zum dritten Mal zum Präsidenten gewählt wurde, lässt dessen Frau Isabel die Mumie von Spanien nach Argentinien zurückbringen.

Lateinamerikanische Rhythmen

Die aufwendige Würzburger Inszenierung verzichtet auf Experimente, sondern setzt auf überwältigend-großes Kino über die Karriere eines armen, ungebildeten Mädchen vom Lande. Indem die Produktion sich weitgehend an der Originalproduktion orientiert, ist für die Besucher ein unterhaltsamer Theaterbesuch garantiert. Gesungen wird mit deutschen Übertiteln in englischer Sprache. Doch diese kann man bei den eingängigsten Songs, allen voran „Don’t Cry For Me, Argentina“, „I’d Be Surprisingly Good For You“, „Buenos Aires“ oder „Waltz for Evita und Che“ glatt übersehen. Hörbares Vergnügen bereiten dem von Gábor Hontvári mit Verve geleiteten Philharmonischen Orchester die lateinamerikanischen Rhythmen, vor allem Tangos, aber auch klassisch-romantische Klänge. Ästhetische Hingucker sind die Frauen und Männer der Würzburger Tanzcompagnie, die sich nahtlos in die Choreografie von Gabrielle Zucker einfügen, der auch „ein gutes Händchen“ für die Massenszenen mit den von Anton Tremmel in gewohnter Qualität einstudierten Chören zu attestieren ist.

Statt in der grünen Uniform mit Barett von Che Guevara lässt Che, den Cedric von Borries mit der nötigen Portion Sarkasmus über den ganzen „Zirkus“ dieser Heiligenverehrung spielt, in einem eleganten blauen Samtanzug Evitas Leben Revue passieren.

Dafür pflügt er umso kratzbürstiger und mit nicht allzu klangvoll-weicher Stimme bissig durch die nicht immer makellose Lebensgeschichte der Titelheldin. Che ist ihr schärfster Kritiker, denn Evita zeigt keine Hemmungen, sich auf dem Weg nach oben sogar zu prostituieren; drastisch illustriert im „Rein-Raus-Modus“ in einer rege frequentierten Passfoto-Kabine auf der Straße, die nur durch einen billigen Vorhang vor voyeuristischen Blicken schützt.

Ein Engel ist dieses Geschöpf sicher nicht, auch wenn sie später wohltätige Stiftungen gründet und mit ihrem Eintritt für das Frauenwahlrecht die Massen begeistert.

Engelsgleich ist dafür die Stimme von Marzia Marzo in der Rolle der Evita (alternierend gesungen von Karoline Troger), die ausdrucksstark die Entwicklung einer mit unbändigem Ehrgeiz ausgestatteten Frau zur First Lady nachzuzeichnen versteht. Sängerisch steht ihr Kosma Ranuer als Juan Perón in nichts nach; gemessen an seiner diktatorischen Herrschaft wirkt der Bühnen-Perón in seinen rührenden Bemühungen um seine Frau, der er seinen Aufstieg zu verdanken hat, mit Hemd und Hosenträgern eher harmlos. Wie er sich beim Stühle-Spiel „Reise nach Jerusalem“ seiner Mitkonkurrenten entledigt, hat jedoch hohen Unterhaltungswert.

Großer Auftritt

Einen großen Auftritt hat Mathew Habib als Tangosänger Magaldi, der den Reizen Evitas erliegt („On This Night Of A Thousend Stars“); nach der gemeinsamen Ankunft in Buenos Aires wird er von Evita gnadenlos abserviert.

Marode und dekadent präsentiert die Inszenierung choreografisch eindrucksvoll in fantasievollen Kostümen (Kostümbild: Carola Volles) die Militärs, die einer Gay-Parade zu entsprungen scheinen, und die gepuderten und gesalbten Perückenträger der Aristokratie. Auf der rege genutzten Drehbühne fährt nicht nur einmal ein etwas matter Oldtimer vor, dem eine Auffrischung mit Weißwandreifen oder zumindest chromblitzenden Radkappen nicht schaden würde.

Für höchste Ansprüche

Höchsten Ansprüchen genügt dafür die Lichtgestaltung von Mariella von Vequel-Westernach in Verbindung mit dem von Volker Ulfig und Max-Lukas Hundelshausen verantworteten Sound-Design.

Der lange andauernde Applaus im vollbesetzten Großen Haus galt uneingeschränkt allen Mitwirkenden.

Die nächsten Aufführungen des Musicals „Evita“ sind am 15., 20.und 31. Dezember jeweils um 19.30 Uhr im Mainfranken Theater Würzburg.

