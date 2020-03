Maffay verlegt Tour auf den Sommer

Die Peter-Maffay-Tour „Live 2020“ muss verschoben werden. Das teilten der Musiker und sein Konzertveranstalter Roland Temme mit. Grund sind der Unfall des Bassisten Ken Taylor am Freitag in Hamburg sowie ein neuerlicher Krankenhausaufenthalt von Keyboarder Pascal Kravetz. Ken Tylor war kurz vor dem Soundcheck von der Bühne gestürzt und hatte sich einen Oberschenkelbruch zugezogen. Pascal Kravetz fehlte wegen einer akuten Erkrankung bereits in Timmendorf bei den Warm-Up-Shows zur ausverkauften Arena-Tour, die durch 22 Städte in Deutschland führen sollte, darunter auch Stuttgart, Frankfurt und Nürnberg. „Wir holen alle Konzerte im Sommer nach. Die Termine und alle Details werden wir im Laufe der Woche bekanntgeben.“ Konzertveranstalter Roland Temme wies darauf hin, dass die Eintrittskarten ihre Gültigkeit behalten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.03.2020