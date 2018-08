Magische Klänge am Neckarufer

Düstere Stimme: Sänger Ray Relaxo vom Duo Fungi & Foe. © Keiper

Ein bisschen erinnert Ax Genrichs Erscheinungsbild – mit seinem langen weißen Bart und den freundlichen Augen unter buschigen Brauen – an einen Magier. Nur führt er keinen Zauberstab bei sich, sondern nutzt die astralen Gesänge seiner Gitarre und die beschwörende Suggestionskraft der Stimme, um ein Dimensionsportal zu öffnen, durch das er den Zuhörer beim Mannheimer Brückenaward von der Neckarwiese entrückt und in einen wundersamen Klangkosmos führt.

Der 73-Jährige, der schon in den 1970er Jahren bei Guru Guru die Gitarrensaiten vibrieren ließ, und seine Band (Edgar Türk: Bass, Andre Peiter: Schlagzeug) krönen mit ihrem fabelhaften, von treibenden Grooves befeuerten Psychedelic Rock den ersten Abend des Festivals. Visuell kongenial unterstützt werden die Musiker von dem psychedelischen Farben- und Formenspiel, das der Künstler Pearson auf die Bühne und Pfeiler der Eisenbahnbrücke zaubert, unter deren Neckarstadt-Ausläufer das nicht-kommerzielle, zweitägige Underground-Musik-Festivals der Rhein-Neckar-Region ausgerichtet wird.

Einige Stunden zuvor ist es an der Sängerin und Gitarristin Maxi, Mitglied der Indie-Folk-Band Skinny Peaches, das Musikfest mit ihren sensiblen Akustik-Songs zu eröffnen. Das bringt sie in Vertretung für die wegen Grippe ausgefallene Punkband Atmen, weiter... so kurzentschlossen wie kompetent über die (auf der Ladefläche eines Lkw eingerichtete) Bühne.

Berauschende Darbietung

Stilistisch gänzlich anders, aber gleichfalls ziemlich klasse, ist der deutschsprachige Punk- und Noise-Rock, für den das Gitarre-und- Schlagzeug-Duo Bummmel Bänger verantwortlich zeichnet. Ebenfalls in einer Zweier-Konstellation, hier an Bass und Schlagzeug, bietet die Coverband Fungi & Foe feine, energetische Funk-Rock-Stücke der US-Gruppe Primus, bevor Ax Genrich & Band mit ihrer berauschenden Show das Finale bestreiten.

Kurzum: Ein fabelhafter Festival-Einstand, mit dem die Musiker den Weg für den nachfolgenden Konzerttag bestens ebnen. An dem stehen Bands wie Caffeine (Hardcore), Cool Living (Indie-Rock), Fluid To Gas (Post-Hardcore), Gewalt (Noise-Rock) und Lady Boys (Psychedelic-Rock mit asiatischen Einflüssen) auf dem Programm. Geboten wird ein Panoptikum unterschiedlichster Spielarten von Rockmusik.

