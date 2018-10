Magische Musik voller Schwärze

Aller Anfang ist Finsternis. Wie ein Geist schwebt die junge Sängerin auf die Bühne, den Rücken zum Publikum gewandt, mit stählernem Grinsen in Richtung des eisernen Vorhangs. Die Rede ist von Dillon, dieser 30-jährigen Schattenkünstlerin des Pop, die ein bestens gefülltes Opernhaus im Mannheimer Nationaltheater mit ihren Variationen erhebender Dunkelheit umarmt.

Die Inhaltsstoffe dieser präzise abgemessenen 90 Minuten sind dabei ebenso absehbar wie wirkungsmächtig. Von riesigen Opernscheinwerfern visuell umrankt (Licht: Tilmann Schumacher), ist es der dramaturgische Sturz ins Nichts, durch den alles seinen Lauf nimmt. Da mag der Titel der ersten Nummer Menschlichkeit verkünden, so kraftvoll er will („Kind“): Das hier proklamierte Mitleid ist längst drängender Todesqual gewichen. Die Schwärze ist da unvermeidlich. Jedes Licht nur ein mikroskopisches Hoffnungszucken, das jäh verschwindet. Zum Glück stehen die sechs Bläser des Nationaltheaterorchesters zur Rettung bereit, um den pulsierenden Schmerz mit der Wärme ihres Bleches aufzufangen.

Beschwörungen des Untergangs

Beim Zuhören tauchen wir ein in dieses melodische Geflecht, in dem sich brasilianischer Ambient (schwebende Klangbilder) und atmosphärischer Elektropop, instrumentale Klassik und hypnotisierender Neo-Folk zu einer düsteren Mischung verdichten. Denn auch wenn die Apokalypse bei Dillon als großes Ende stets mitgedacht ist und sich in den gleißenden Stroboskop-Gewittern zunehmend verstetigt: Sie erlebend zu überstehen, ist das selbst gesteckte Ziel.

Womit man diesen bezeichnenden Enjoy-Jazz-Abend auch schon auf den Punkt gebracht hätte. Denn streng genommen formen die Songs in ihrer dramaturgischen Aneinanderreihung weniger ein Konzert als vielmehr eine begehbare akustische Installation, die wir erkunden sollen, können und dürfen. Die Schattenblässe im rauchigen „Shades Fade“, das mittlerweile orangewarm glühende Lichtkegel in brennende Unklarheit tauchen, besticht hier nicht weniger als ein fragiles „Thirteen Thirtyfive“, das als Klaviersolo wie ein ätherischer Eiszapfen vor sich hinfriert.

Bestechend ist, dass allein die Aura dieser mysteriösen Person diese Atmosphäre bereits kreiert und trägt. Dillons Stimme muss nur noch den Rest erledigen und schwirrend überzeugen lernen. Von Klangkünstler Samuel Savenberg bisweilen elektronisch verzerrt und gestaucht, vibriert die Stimme der 30-Jährigen zwischen famos ausgesungenem Klargesang und verrauchtem Reibeisen. Die drängende Pointe kennt man von Lorde, die pulsierende Dynamik von Sia, das Zerschmachtende von Björk – in ihrer Zusammenkunft aber ist das unverwechselbar Dillon. Eine Authentizität, die verfängt.

Denn so, wie sie hier auf der Bühne des Mannheimer Opernhauses steht – mit Pumphose und einem verlotterten Männersakko, das die baren Brüste kaum bedeckt – so singt sie auch. So atmet sie. So handelt sie. Tristesse. Melancholie. Vergänglichkeit. All das schwingt in poetischer Macht mit. Und wir glauben es. Weil Dillon das so will. Weil wir das so wollen. Weil man dieser Frau abnimmt, dass sie die endlose Strecke „From 1 To 600 km“ (so ein Songtitel) zur Not auch baren Fußes zurücklegen wird, um uns mit sich zu reißen. Ohne Klage und mit dem Herz in der Hand.

Der Grenzgang wird so mit jeder Minute mehr zur prognostizierten Route. Tanzt die entrückte Protagonistin des Abends zu Benjamin Surangkanjanajais elektrifizierten Trommelhieben in „Evergreen“ wie ein wild gewordener Derwisch über die Bühnenbretter, brechen die Dämme plötzlich schlagartig.

Fulminante Instrumentalisten

„Contact Us“ wird zum dynamischen Eisbrecher zwischen purer Performance und schierer Begeisterung auf den Rängen, „Tip Tapping“ gar zum surrend artikulierten Chor der vielen Hundert. Das berührt. Denn auch, wenn die Wahrheiten dieses Abends keine gravierenden sind: Kalt lassen sie niemanden.

Das liegt ohne Zweifel auch an Lorenzo di Toro, der die Einsätze eines fulminant aufspielenden Bläsersextetts vom Horn über die Bassklarinette, von der Trompete bis zur Posaune so haargenau auf die Emotionen hinchoreographiert, dass die Inszenierung keine mehr ist. Die Reprise des Anfangs ist eine Metapher für sich. Der Blick ins Licht, Erlösung in Sicht. Rauschender Beifall.

