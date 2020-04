Magischer Ort am Neckar

Weg, nur weg will die Studentin aus Buenos Aires, weg von ihrem Freund und ihrer Familie, um Abstand zu gewinnen und Zeit für sich zu finden. Und wohin geht die junge Frau? Nach Heidelberg, denn in Heidelberg hat sie mit ihren Eltern die Kindheit verbracht, erinnert sich sehnsuchtsvoll an die schmalen Gassen am Neckar, an das Schloss und an den Nebel in der Stadt.

„Heidelberg ist ein Ort wie aus einem Märchen, wie aus einer anderen Wirklichkeit“ lässt Carla Maliandi, die Autorin dieses Romans „Das deutsche Zimmer“, ihre namenlose argentinische Hauptfigur sagen. Maliandi, 1976 in Venezuela geboren, lebt und arbeitet als Theaterregisseurin in Argentinien und hat mit dem Buch „Das deutsche Zimmer“ ihren ersten Roman geschrieben. Zwei Literaturmythen vereinigen sich in diesem Debüt: der magische Realismus einerseits und Heidelberg als Sinnbild der Romantik andererseits.

Denn der Studentin entgleitet der Handlungsfaden immer mehr, ihr wird die Rolle einer plötzlich verstorbenen Bekannten aus Tokio zugewiesen, und deren Mutter verfolgt und belagert sie unentwegt. Ein anderer Bekannter stellt ihr nach und begehrt sie als Freundin, während sie wiederum einem Mann über den Weg läuft, den sie als Bekannten ihrer Eltern aus der Zeit ihrer frühen Kindheit wiedererkennt. Vergangenheit und Gegenwart verschmelzen zu einem eigenen Zeitraum, und die Grenzen zwischen Diesseits und Jenseits werden ebenso diffus wie zwischen Realität und Imagination.

Autobiografische Spuren

So erinnert die Romanhandlung an die Fantasiewelt etwa von E.T.A. Hoffmann, in der die Dinge belebt sind und die Lebenden merkwürdigen Pfaden folgen. Auch das weitere Schicksal der argentinischen Studentin in Heidelberg bleibt diffus – und das umso mehr, je konkreter die Autorin Maliandi den Schauplatz Heidelberg beschreibt: die Keplerstraße etwa, den Marktplatz vor allem, die Alte Brücke natürlich und den Blick auf die Altstadt vom Heidelberger Schloss herunter.

Maliandi hat damit auch ihre eigenen Erfahrungen beschrieben, als ihre Eltern in den 1970er Jahren in der Tat vor der Militärdiktatur in Argentinien fliehen mussten und ihr Vater dann an der Universität Heidelberg Philosophie lehrte. Auch insofern gehen Erinnerung und Romanhandlung also ineinander über und geben dem Roman „Das deutsche Zimmer“ einen Hauch von Sentimentalität, Halbschatten und Märchenhaftigkeit. Auch, dass die Regisseurin Maliandi nicht nur mit Dialogen, sondern auch mit Prosa bestens umzugehen versteht, bestätigt ihr Romandebüt. Denn die Handlung erlaubt es den Lesern, sich aus der Wirklichkeit zu träumen oder sich die Träume als Modellbilder der Wirklichkeit vorzustellen. Und dafür ist Heidelberg als Ort der Romantik selbstverständlich ein hervorragender Schauplatz – sowohl literarisch als auch in echt. Die „Weltempfänger“-Bestenliste platzierte den Roman jüngst auf Platz drei, auch in Anerkennung für die feinfühlige Übersetzung von Peter Kultzen.

