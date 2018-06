Maifeld Derby 2018 - Ein satter Auftakt mit Verve

Anzeige

Das Maifeld Derby auf dem Mannheimer Maimarktgelände nimmt zu Beginn seiner achten Auflage rasant seinen Lauf. Das Festival in der Kurzkritik - fortlaufend erweitert.

17:20 Uhr: Brachialer Sound von LIRR

Deutlich härter lassen es am späten Nachmittag bereits LIRR aus Deutschlands Norden, um mit ihrem brachialen Sound zwischen Post Rock und Emocore für die ersten ungezügelten Tanzschritte zu sorgen. So sieht eine Festivalparty aus!

16:30 Uhr: Gringo Mayer eröffnet die Fackelbühne

Das Maifeld Derby auf dem Mannheimer Maimarktgelände nimmt zu Beginn seiner achten Auflage rasant seinen Lauf. Auf der Fackelbühne genannten Hauptbühne des Indie-Pop-Festivals lassen sich die Jungs von Gringo Mayer aus Ludwigshafen nicht lange bitten. Bei bestem Wetter liefern die Lokalpatrioten einem kleinen, aber schmucken Publikum, das bereits den Weg auf das Festivalgelände gefunden hat, einen ersten Eindruck auf das, was die kommenden drei Tage zu erwarten sein wird: Ein wuchtiges Brett aus Melancholie und Emphase, gekleidet in Akkorde, in denen mindestens so viel Oasis wie Johnny Cash steckt.