Maifeld Derby nominiert für europäischen Festivalpreis

Das Mannheimer Maifeld Derby ist für den European Festival Award am 15. Januar im niederländischen Groningen nominiert worden. Wie Veranstalter Timo Kumpf am Dienstag mitteilt, steht sein 2011 auf dem Maimarktgelände begründetes Indie-Pop-Event in der Kategorie „Bestes kleines Festival“ auf der Shortlist der zum elften Mal in 14 Kategorien vergebenen Auszeichnung - mit neun Konkurrenten, darunter das serbische Arsenal Fest, das österreichische Szene Open Air und die Wacken Winter Nights. Über die Nominierung hatten 350 000 Teilnehmer einer Online-Umfrage entschieden.

Kumpf lässt sein dreitägiges Festival 2020 aus persönlichen Gründen pausieren. Ob die zehnte Auflage 2021 stattfinden kann, ist noch unklar. Es hänge laut Veranstalter unter anderem davon ob, ob der Mannheimer Gemeinderat Anfang kommender Woche die Förderung seines Festivals auf einen sechsstelligen Betrag erhöht. Im Sommer 2019 hatte die eigene Quersubentionierung des nicht auf kommerziellen Erfolg ausgelegten Derbys durch den Umsatz des populär ausgerichteten Zeltfestivals Rhein-Neckar an gleicher Stelle nicht funktioniert, so dass eine Finanzlücke im mehr als sechsstelliger Bereich entstanden ist.

