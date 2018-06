Maifeld Derby - Tag 1: Ein satter Auftakt mit Verve

Anzeige

22 Uhr: Sam Vance-Law gegen Deerhunter

So etwas erlebt man auch nicht alle Tage: Während Deerhunter aus Georgia auf der Fackelbühne für einen durchaus kommerziellen Breitwand-Indie sorgen, der hier und da zwar ein paar folkloristische Ecken aufweist, sonst aber in bester Genussfähigkeit auf das große Publikum wartet, ist es der junge Musiker Sam Vance-Law, der auf der kleinen Bühne die Gemüter begeistert. Das elegische Moment hat er sich definitiv von Get Well Soon abgeschaut - und tatsächlich steckt nicht nur im Sound dieser Minuten die Tatkraft gleich mehrerer Band-Musiker: Es ist diese Konstantin Groppersche Mischung aus Lust und Existenzialismus, die die Sinne verführt und eine Menge zum Ausrasten bringt.

21 Uhr: Rhye begeistern im Palastzelt

Dass auch die Wandelgänge des Indie manchmal den progressiven Reiz ausmachen, stellen Rhye aus den USA kongenial unter Beweis. Denn obwohl die Fundamente der Songs von zarten Streicherfronten aus E-Cello und Geige getragen sind und selbst Gründer Mike Milosh in bester Ville Valo-Manier ins Mikrophon haucht, entwickelt der Sound an Keyboard und Drums immer wieder einen scharfen Groove, der hier und da in Richtung Jazz ausgleitet, um zu betören und in Erinnerung zu bleiben.

18.40 Uhr: Austro Fred im "Parcours d'Amour"

Während die Austro-Pop-Formation Leyya im Palastzelt die ersten Segel setzt und mit ihrer elektronischen Mischung stark an Glasperlenspiel erinnert, überzieht Brother Grimm den sonnigen Nachmittag mit mentaler Schwärze. Die kleine Seitenbühne am Trabgelände mag sich Parcour der Liebe ("Parcours d'Amour") nennen, dieser schwarz gekleidete Herr macht sie zu seinem Festplatz dunkler Messen, die mal schwermütig auf der Gitarre dahinschwingen, mal durch das Kindermegaphon in unsere Ohren fliegen. In diesem Sinne passt es bestens, dass Brother Grimm mit der schrägen Künstlerpersönlichkeit Austro Fred abklatschen kann, die sich nicht nur sicher ist, Queen bestens durch den Kakao ziehen zu können, sondern dabei auch noch zum unereichbaren Champion zu avancieren ("Austro Fred Is The Champion").

Doch auch das ist die Kunst des Maifeld Derbys 2018: Dass sie die Grenzgänge in die experimentellen Sphären des Verrückten wagt, um sie dann wieder wirkungsvoll zu glätten. Wer jedenfalls den mythisch-hypnotischen Klangflächen von Ibeyi zwischen Engelsgesang und Cajón-Geflirre lauscht, darf sich einen kurzen Augenblick in die Unbeschwertheit dieses Abends hineinträumen. Das ist Genuss

17.20 Uhr: Brachialer Sound von LIRR

Deutlich härter lassen es am späten Nachmittag bereits LIRR aus Deutschlands Norden, um mit ihrem brachialen Sound zwischen Post Rock und Emocore für die ersten ungezügelten Tanzschritte zu sorgen. So sieht eine Festivalparty aus!

16.30 Uhr: Gringo Mayer eröffnet die Fackelbühne

Das Maifeld Derby auf dem Mannheimer Maimarktgelände nimmt zu Beginn seiner achten Auflage rasant seinen Lauf. Auf der Fackelbühne genannten Hauptbühne des Indie-Pop-Festivals lassen sich die Jungs von Gringo Mayer aus Ludwigshafen nicht lange bitten. Bei bestem Wetter liefern die Lokalpatrioten einem kleinen, aber schmucken Publikum, das bereits den Weg auf das Festivalgelände gefunden hat, einen ersten Eindruck auf das, was die kommenden drei Tage zu erwarten sein wird: Ein wuchtiges Brett aus Melancholie und Emphase, gekleidet in Akkorde, in denen mindestens so viel Oasis wie Johnny Cash steckt.