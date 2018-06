Maifeld Derby - Tag 2: Lethargie und Enthusiasmus umarmen sich

Anzeige

20.40 Uhr: Neurosis schlägt Sudan Archives

Wenn man das Aufeinandertreffen von unverschämt spannungsreichen Künstlern zur gleichen Uhrzeit als Fernduell sehen will, entscheiden es die Jungs aus Oakland klar für sich. Denn auch, wenn Denise Parks aka "Sudan Archive" mit ihrem Geigenbogen den Sound der nordafrikanischen Fiddle-Kultur unerhört gut mit Soul- und Gospelversatzstücken verweht, Röcken "Neurosis" die zarten Kompositionen mit ihrem ebenso knallharten wie meisterlich-brachialen Post Metal ziemlich an die Wand. Für das Maifeld-Derby gehört das Quintett zwar zu den inhaltlichen Extremen, doch spätestens, wenn die Mähnen durch die dunkle Zeltluft fliegen, ist das genussvolle Makulatur.

18.55 Uhr: Tank And The Bangas stimmen auf Spezielles ein

Das Palastzelt hat in den zurückliegenden Stunden schon so manche Besonderheit zu bieten gehabt - "Tank and the Bangas" zählen definitiv dazu, denn auch, wenn "Neurosis" schon darauf warten, das schöne Zirkuszelt musikalisch in Schutt und Asche zu legen: Wenigstens für diese 50 Minuten sollen Gospel, Soul und frischer Folk Noir hier zum Besten kommen. Das nennt man wahren Genuss!

18.05 Uhr: Kid Simius erobert sich die Fackelbühne

Die brettharten Akkorde, mit denen sich die Jungs von "Franks" vor einigen Monaten mit ihren ersten Songs in die Herzen der Brückenaward-Liebhaber gespielt haben, sind bereits verzogen, da nimmt der Spanier namens "Kid Simius" auf der Fackelbühne das Zepter in die Hand - und dominiert. Die Sounds elektrifizieren, die Hüften rotieren - kurzum: Die Menge eskaliert. Das einzige Manko: Nach einer knappen Stunde ist hier Schluss und die Hände sinken herab - auf die höheren Aufgaben der kommenden Stunden wartend.

17.15 Uhr: Erholsame Ruhe mit Emirsian

Wer vor dem großen Programm des Abends mit den "Wombats" und den "Editors" einmal kurz Atem fassen will, ist bei Emirsian auf dem "Parcours d'Amour" genau an der richtigen Stelle. Meditativ-ruhie Chansons, die niemals banal daherkommen, in ihrer Stimmigkeit jedoch eine Ruhe ausstrahlen, die gut tut - und Schwärmen lässt.

16.45 Uhr: Aufgestellt zur Steckenpferd-Dressur!

Was für den Otto Normal-Gast noch für Staunen sorgt, ist beim Maifeld Derby längst Kult geworden: die Steckenpferddressur. Alle mutigen Kandidaten nehmen - in mal mehr, mal weniger kreativen Kostümen - Aufstellung, um eine Pflicht-Prüfung samt Edit Piaffe und Hula Hoop zu absolvieren und dann noch eine Kür folgen zu lassen. Publikum und der Jury ist dieser gediegene Schabernack eine gleichermaßen helle Freude!

16.40 Uhr: Chocolat liefern authentischen Psych-Rock

Wer auf eine stilistische Triplette aus Psych-Rock auf Französisch in Western-Klamotten gewartet hat, wird bei "Chocolat" bestens fündig. Spacy, wild und vor allem ohne jede Grenze grooven die Jungs und Mädels hier nicht nur auf, sondern auch vor der Bühne vor sich hin - gut so!

16.00 Uhr: 5K HD eröffnen das Palastzelt

Am vorigen Abend hatten hier die zarten Elektro-Beats von Nils Frahm das Sagen, nun sind es die harten Drops des Kollektivs "5K HD", die durch das Palastzelt flirren. Wie scharf geschliffene Eiskristalle verbleiben sie nicht im Ungefähren, sondern kappen die Seile der Gewohnheit. Wie kompromisslos und hart das passiert, ist freilich nicht jedermanns Geschmack, doch Anhänger der düsteren Gangart werden hier bestens bedient.

15.20 Uhr: "Wir sind SIND" - Fackelbühne

Was im Übrigen nicht weniger über die Berliner Nachwuchsrocker von "SIND" zu sagen ist. Zwar mutet der Begrüßungsspruch "Wir sind SIND" noch ein wenig fremdartig an, doch was das Quartett aus der Bundeshauptstadt anzubieten hat, beweist durchaus Statement-Charakter. Beispiel gefällig? "Wozu brauch' ich einen Bausparvertrag, reicht doch bis übermorgen!" Na dann, Klappe zu - und abgetanzt.

14 Uhr: Eine Fibel sollst du haben

Den Staffelstab erhalten die Jungs von "Fibel" denn auch zur haargenau richtigen Moment. Denn das Kollektiv aus der Quadratestadt nutzt zu früher Stunde nicht nur das Heimspiel vor einer mittlerweile schon größeren Menschentraube mit deftigem Indie Punk: Das Sandfeld vor der Bühne verwandelt sich langsam aber sicher auch zu einer dampfenden Staubwüste, die mysteriös vor sich hinbrodelt und doch klar macht: Diese Band sollte man sich tunlichst in die eigene Fibel schreiben.

13.30 Uhr: Paper Planes machen den Anfang

Aller Anfang ist denn auch ein zarter. Die "Paper Planes" aus Frankfurt eröffnen die große Fackelbühne im Zenit des Tages und spenden den versammelten Zuschauern eine erste Brise Post Punk zum Fliegenlernen. Zum Namen dieser sanftmütigen Band passt das ganz vortrefflich, denn statt auf die Pauke zu hauen, darf man das Papierflugzeug, das technisch versiert gebaut wird, hier genussvoll beim Gleiten zusehen. Das macht Laune!