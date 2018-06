Maifeld Derby - Tag 3: Ein Festival krönt sich selbst

Anzeige

Mannheim.Die achte Auflage des Maifeld Derby auf dem Mannheimer Maimarktgelände nimmt am letzten Tag noch einmal richtig Fahrt auf. Das Festival in der Kurzkritik - fortlaufend erweitert.

14.40 Uhr: Ori gegen Kat Frankie

Man mag es als Fernwettkampf bezeichnen - doch hier ist es einer aus Überzeung. Denn während sich die Freunde der ruhigen Töne in die elektronischen Klanggeflechte hingleiten lassen, die ihnen die Produzent "Ori" in die Ohren sausen lässt, eröffnet im mit Kat Frankie eine Derby-erfahrene junge Frau das Palastzelt, an die sich die Liebhaber des Progressive Pop sicher noch gut erinnern werden. Im kosmogenen Rausch der Synthesizer erinnern Frankies Songs zeitweise an "Glasperlenspiel", in den ruhigeren Momenten an den dunklen Pop von Chelsea Wolfe. In diesem Sinne: Klarer Sieg für die Katze!

14.00 Uhr: Tristan Brusch mit der ersten Dusche des Tages

Satter Poprock mit Ansagegarantie. "Glaubst du an Vampire?" fragt der junge Tristan Brusch und stellt vor den ersten tanzenden Gästen dieser Stunden sogleich klar: Angst muss man vor diesem energiereichen Sound nicht haben, der die Sonnenstrahlen vor der Fackelbühne mit Ausgelassenheit begrüßt und auf die Großtaten des Nachmittags vorbereitet.