Majestätische Würde

Anzeige

Seit Wochen war das Konzert, eine Veranstaltung im Sommer-Vorabprogramm des herbstlichen Festivals Enjoy Jazz, bereits ausverkauft. Und das Publikum in Mannheims Alter Feuerwache, altersmäßig gut gemischt, zeigte sich bestens informiert über das, was auf der Bühne geboten wurde, erkannte viele der Songs auf Anhieb und applaudierte schon bei den ersten Tönen. Was ist das Besondere an der Sängerin Lizz Wright, dass sie – quasi unter der Hand, weil sie ausgesprochene Hit-Erfolge (noch) nicht zu verzeichnen hat – einen derart verschworenen Kreis von Fans um sich scharen konnte?

Feinheiten des Blues

Es ist ihre Stimme. Ein dunkler Alt von majestätischer Würde, wie man ihn außerhalb des Gospel-Bereichs heute nicht zu Ohren bekommt. Auch nicht auf historischen Plattenaufnahmen, ob Jazz, Soul oder Blues; am ehesten noch, wenn man weit genug zurückgeht, bei den „klassischen“ Bluessängerinnen der 1920er Jahre, also Bessie Smith zum Beispiel.

Dass Lizz Wright tief verwurzelt ist in der afroamerikanischen Kirchenmusik, ist dabei nicht zu verkennen, auch wenn sie sich deren ekstatische Steigerungstechniken nicht zu eigen macht. 1980 in Georgia geboren, sang sie in jungen Jahren im Kirchenchor ihres Vaters, der Prediger war. Nach einem Gesangsstudium bilden nun aber weltliche Lieder ihr Repertoire.